Un successo. Anche la Scuola Calcio della Real Academy Lucca è partita subito con grandi numeri. Una quarantina di bambini e bambine si sono presentati al primo giorno di scuola…Accolti dallo staff tecnico, i bambini hanno lavorato a gruppi facendo un primo approccio al calcio ma per molti si trattava già di un ritorno, provenendo da altre società sportive. Domani (8 settembre) sarà già giorno di un altro open day gratuito, che si succederanno per tutto il mese di settembre al lunedì e giovedì, dalle 17,15 alle 18,45, al campo Tognetti di S.Cassiano a Vico per i ragazzi e ragazze nati dal 2012 al 2017. C’è ancora la possibilità di segnarsi, venendo direttamente al campo o telefonando al 347/3202016 e chi lo farà riceverà gratis l’intero kit di abbigliamento (2 tute, 1 kit di allenamento con t-shirt, pantaloncino e calzettoni, giaccone, kway e borsone e non pagherà alcuna quota di iscrizione. Di motivi ce ne sono tanti per cominciare con la Real Academy Lucca. Noi vi stiamo aspettando.

E’ bastata un’estate a dare consistenza al progetto della nuova società di calcio Real Academy Lucca di S.Cassiano a Vico. In pochi mesi, il grande lavoro della società e il varo di un’iniziativa molto gradita come quella del “diritto allo sport” per tutti, ha visto nascere almeno otto formazioni di calcio. Proprio ieri è partita la Scuola Calcio con il primo degli Open Day gratuiti che si svolgeranno per tutto il mese di settembre al campo Tognetti di S.Cassiano a Vico, il lunedì e il giovedì, dalle 17,15 alle 18,45. Tutti i bambini e le bambine dal 2012 al 2017 sono invitati a partecipare. Per loro, per chi deciderà di segnarsi, la società ha predisposto un’offerta davvero irrinunciabile: un kit di abbigliamento completo con 2 tute, 1 kit di allenamento con t-shirt, pantaloncino e calzettoni, giaccone, kway e borsone e non pagherà alcuna quota di iscrizione. Davvero un’iniziativa encomiabile che ha portato ieri al campo una quarantina di bambini di tutte le categorie, accolti dalla simpatia dello staff tecnico. Ma sono già partite da un paio di settimane le formazioni più grandi, dalla Terza Categoria con mister Stefano Riccioli, alla Juniores di mister Alessandro Massaria, gli Allievi A 2006 con mister Stefano Pini, gli Allievi B 2007 e gli Esordienti A 2010 con mister Luca Cavalzani. Ma le idee e la voglia di fare non manca alla società che vuole crescere in fretta. Per informazioni relative alla Scuola Calcio, potete telefonare al 347/3202016.