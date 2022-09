Si è conclusa la fase di qualificazione per il Settembre Lucchese 2022 categoria Juniores. Sono otto le squadre rimaste in corsa che ora hanno avuto l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Definita la composizione così dei quarti di finale che si disputeranno martedì 13 e mercoledì (14 Settembre).

Foto 3 di 4







Martedì (13 settembre) alle 18,30 è in programma Seravezza Pozzi-Valdinievole Montecatini mentre alle 20,30 c’è Academy Porcari-Castelnuovo Garfagnana.

Mercoledì (14 settembre) alle 18,30 è la volta di Tau Calcio Altopascio-Ghiviborgo e alle 20,30 di Cgc Capezzano P.re-Corsagna

Nella ultima giornata dei gironi di qualificazione il Castelnuovo Garfagnana, grazie a due calci di rigore, pareggia con l’Atletico Lucca, mentre nella seconda all’Academy Porcari basta un pari per qualificarsi al cospetto di un Forte dei Marmi 2015 che invece doveva assolutamente vincere.

Questi i tabellini delle due gare.

Castelnuovo Garf. – Atletico Lucca 2-2

CASTELNUOVO GARF.: Berlingacci, Ferrarini, Tomei, Pieroni, Lombardi, Bucsa, Brugiati, Ghiloni, Venanzi, Cecchi, Marchetti. A disp.: Grilli, Pedreschi, Monti, Vanni, Ceccarelli, Amaranti, Ghafouri. All.: Pinagli Marco

ATLETICO LUCCA: Masini, Di Giovanni, Bertoncini, Tuccori, Di Cesare, Betti, Dunga, Landucci, Andreini, Marzi, Stefani. A disp.: Berti, Di Bene Nicola, Di Bene Tommaso, Ghiglioni, Simi, Carignani, Colombo, Da Valle. All.: Matteucci Luca

ARBITRO: Ghilardi Federico di Lucca

RETI: 3′ pt. Stefani (A), 13′ pt. Dunga (A), 28′ pt. su rig. e 45′ pt. su rig. Venanzi (C)

Il Castelnuovo strappa un punto prezioso e si qualifica ai quarti di finale per la migliore differenza reti nei confronti proprio dell’Atletico Lucca. E pensare che la squadra di Matteucci si era portata sul doppio vantaggio.

Al 3′ Stefani entra dalla destra e con un preciso diagonale batte il portiere Berlingacci. Al 13′ bel fraseggio tra Stefani e Dunga, quest’ultimo appena dentro l’area fa partire un tiro che batte per la seconda volta il portiere gialloblu. Al 17′ è Dunga a servire Stefani, la prima conclusione viene respinta da Berlingacci, riprende Stefani ma anche questa volta Berlingacci respinge. Al 21′ si vede per la prima volta al tiro il Castelnuovo con una conclusione di Cecchi che blocca senza particolari problemi il portiere Masini. Al 28′ Marchetti mette al centro per l’accorrente Venanzi che entra in contatto nei pressi della porta con Di Giovanni, Venanzi cade a terra e per il direttore di gara è calcio di rigore che lo stesso Venanzi realizza.

Al 30′ bel traversone dalla destra per la testa di Marchetti con la palla che termina fuori di poco. Al 45′ Tomei viene lanciato dalle retrovie entra in area e con un colpo di tacco serve Cecchi, il quale però viene travolto da un difensore rossonero per l’arbitro è nuovamente calcio di rigore che Venanzi non sbaglia dagli undici metri.

Nel secondo tempo è l’Atletico Lucca a fare la partita con il Castelnuovo che si limita solamente ad azione di contropiede che però non impensieriscono mai la difesa rossonera. Al 5′ grossa occasione per l’Atletico Lucca di tornare nuovamente in vantaggio: Stefani dopo essere stato servito dalla sinistra va al tiro, il portiere Berlingacci respinge proprio sui piedi di Andreini che stoppa la palla e calcia da non più di 3 metri una gran botta a colpo sicuro, Berlingacci, non sappiamo come, compie un vero miracolo e salva nuovamente un gol praticamente fatto deviando in angolo. Sul tiro dalla bandierina colpo di testa di Landucci ma anche questa volta para il numero uno del Castelnuovo. Al 27′ Carignani per Colombo che spara a lato da buona posizione. A fine gara c’è il rammarico nei ragazzi dell’Atletico di aver buttato al vento una qualificazione che dopo il primo quarto d’ora di gioco era centrata.

Academy Porcari – Forte dei Marmi 2015 1-1

ACADEMY PORCARI: Rossi, Bisanti, Maliziola, Bianchi, Marchi, Miggiano Luca, Matjani, Lombardo, Galantuomini, Miggiano Alessandro, Del Barba. A disp.: D’Alessandro, Ceccotti, Del Re, Petrucci, Giannini, Lena. All.: Moretti Paolo

FORTE DEI MARMI 2015: Nocchi, Battelli, Di Foggia, Marcucci, Palla, Mazzei, Berbeci, Bianchi, Mosti, Cozzani, Sodini. A disp.: Deda, Federigi, Gherardi, Macchiarini Orlandi, Sommovigo. All.: Casini Roberto

ARBITRO: Carrara di Lucca

RETI: 39′ pt. Berbeci (FM), 10′ st. Galantuomini (AP)

L’Academy Porcari grazie al pareggio contro il Forte dei Marmi chiude al primo posto il proprio girone e si qualifica ai quarti di finale. Nel primo tempo diverse sono le occasioni da rete per i ragazzi di Moretti, ma alla fine a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco sono i versiliesi.

Al 17′ palla filtrante di Lombardo per Del Barba che arriva per primo sulla palla nonostante l’uscita del portiere, il n° 11 del Porcari anticipa Nocchi, ma la sua conclusione termina a lato. Al 26′ bella discesa Galantuomini entra in area e serve Matjani, ma Nocchi para. Al 29′ Bianchi stoppa una palla fuori area e conclude verso la porta di Rossi, ma il suo tiro termina a lato. Al 30′ bello scambio di prima tra Galantuomini e Alessandro Miggiano, che si gira ma il suo tiro termina alto. Al 38′ Alessandro Miggiano stoppa in piena area e compie una girata al volo, Nocchi salva in angolo. Al 39′ su un rinvio della difesa dell’Academy Porcari il pallone carambola sul corpo di Berbeci e la palla si va ad infilare nella porta di Rossi

Al 6′ del secondo tempo gran diagonale di Mosti e grande parata del portiere Rossi dell’Academy Porcari che devia in angolo. Al 10′ perviene al pareggio la squadra di Moretti grazie a Galantuomini che da pochi passi deposita in rete un bell’assist dalla destra di Del Barba. Al 39′ conclusione da lontano di Maliziola e altrattanta bella la risposta del portiere Nocchi in angolo. Al 47′ va al tiro Sommovigo, ma il suo diagonale viene ben bloccato a terra dal portiere Rossi