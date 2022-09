Due tornei per ricordare Samuele Leto e Alfredo Chelini a Segromigno

È iniziato sabato scorso (10 settembre) il memorial Samuele Leto, organizzato dalla Folgor Segromigno in Piano e riservato alla categoria 2010 con inizio alle 16,30. Un memorial fortemente voluto e sentito dall’attuale presidente Graziano Giannini, persona sensibile e non indifferente di fronte a queste tragedie.

Samuele Leto era cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Folgore Segromigno per poi passare nel settore giovanile della Lucchese, e conosciuto da tutti per la sua passione per il calcio e le sue qualità, scomparso tragicamente nel 2020 in un incidente stradale.

In questi giorni inoltre si sta svolgendo anche il primo memorial Alfredo Chelini, fondatore nel 1962 della Usd Folgore Segromigno, amatissimo e storico presidente, venuto a mancare nel dicembre 2021. Una manifestazione anch’essa molto sentita, alla quale partecipano molte società di spicco e che è destinato a divenire negli anni sempre più prestigiosa ed importante nel panorama calcistico lucchese.

Il torneo prosegue per tutto il mese di settembre e sarà possibile seguire ed incitare i ragazzi delle numerose squadre che vi partecipano nel ricordo di Alfredo Chelini e Samuele Leto.

Le finali sono previste il 2 ottobre

Il calendario gare