Con le ultime due serate dedicate alla categoria Giovanissimi, si è chiusa la settimana dedicata ai quarti di finale del Settembre lucchese per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi.

Da lunedì (26 settembre), quindi, si tornerà in campo a San Macario per la disputa delle semifinali della storica rassegna lucchese, organizzata dal San Macario Oltreserchio in collaborazione con il portale web Toscanagol.

Questo il programma. Lunedì (26 settembre) ci saranno le semifinali Juniores. Alle 18,30 è in programma Tau Calcio Altopascio-Castelnuovo Garfagnana, a seguire alle 20,30 Cgc Capezzano Pianore-Seravezza Pozzi.

Martedì (27 settembre) per le semifinali Allievi si gioca alle 18,30 Academy Porcari-Cgc Capezzano Pianore e alle 20,30 Forte dei Marmi 2015-Atletico Lucca.

Giovedì (29 settembre) per le semifinali Giovanissimi si gioca alle 19 Atletico Lucca-Pietrasanta

e alle 20,30 Forte dei Marmi 2015-Cgc Capezzano Pianore.

Siamo invece ancora nella fase di qualificazione per quanto riguarda la categoria Esordienti. Domenica (25 settembre) si disputerà l’ultima giornata che dovrà decidere quali saranno le altre quattro società che seguiranno nei quarti di finale le già qualificate Pietrasanta, Castelnuovo Garfagnana, Academy Porcari e Luccasette.

Questo il programma delle gare di domenica 25 a San Macario: alle 17 c’è Cgc Capezzano Pianore-Monteserra, alle 18,15 Lucca 7-Castelnuovo Garfagnana, alle 19,30 Academy Tau-Ghiviborgo e alle 20,45 Atletico Lucca-Tau Calcio

Mercoledì 28 si giocheranno i quarti di finale e venerdì 30 le finali.