Calcio giovanile|
Juniores nazionali, Lucchese ko con un poker a Grassina
Seconda sconfitta netta in due giornate nella nuova categoria per i giovani rossoneri. Il gol di Gaias vale solo per la bandiera
Grassina – Lucchese 4-1
GRASSINA: Gentile, Mastrolia, Mascalchi (65’ Maffei), Marzano, Baldini, Colomo (82’ Galli), De Saint (71’ Ciulli), Zini (75’ Baldini), Boye (56’ Stondei), Ragusa, Matteucci. A disp.: Guidi, Cioncolini, Yparraguirre, Martini. All.: Bambi
LUCCHESE: Vannini, Mollica, Ramacciotti (46’ Poli), Cigna (71’ Caporale), Papi, Lucido, Cecchini (46’ Viola), Giordani, Roseni (66’ Barsacchi), Aradei (85’ Pedrazzi), Gaias. A disp.: Bartoli, Giglio, Padedda, Di Blasi. All.: Tempesti
ARBITRO: Nocentini di Arezzo (Liberatori e Lollini di Arezzo)
RETI: 8’pt De Saint, 18’pt e 33’pt Boye, 28’pt Gaias, 49’st rig. Marzano
NOTE: ammoniti Mastrolia; Papi, Viola
Nella seconda giornata di campionato gli juniores nazionali della Lucchese cadono 4-1 in casa del Grassina. Al Pazzagli di Bagno a Ripoli i rossoverdi incanalano subito la gara con le reti di De Saint e Boye nei primi 20’. Prima della mezz’ora Gaias dimezza il divario, ma al 33’ Boye sigla la doppietta personale e si va al riposo sul risultato di 3-1.
Nella ripresa i rossoneri di Tempesti attaccano senza però riuscire a trovare la via del gol. Si aprono gli spazi e il Grassina ne approfitta conquistando un calcio di rigore realizzato al 94’ da Marzano.
Lucchese che avrà subito possibilità di rifarsi: mercoledì 23 settembre ospiterà il Pontedera per la terza di campionato.