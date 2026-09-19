‘Oltre il Risultato – Campioni dentro e fuori dal campo’: c’è anche la Folgor Marlia

C’è anche la Folgor Marlia tra le 13 società toscane selezionate per partecipare alla prima edizione del progetto Oltre il Risultato – Campioni dentro e fuori dal campo, iniziativa promossa dal Comitato regionale Toscana Lnd e dall’associazione Calcio Fair Play, in collaborazione con il settore giovanile e scolastico regionale e con il patrocinio di Regione Toscana, Anci Toscana e Coni Toscana.

La particolarità che riguarda direttamente il nostro territorio è che la Folgor Marlia è, al momento, l’unica società della provincia di Lucca inserita nel progetto pilota regionale.

La presentazione ufficiale si è svolta giovedì (17 settembre) nella prestigiosa Sala Azeglio Vicini del Centro tecnico federale di Coverciano, alla presenza del presidente del Comitato Regionale Toscana Lnd Paolo Mangini, del coordinatore federale Sgs Enrico Gabbrielli e dei rappresentanti delle società coinvolte. Un riconoscimento importante per la società biancoceleste, che durante la stagione sportiva 2026/2027 sarà chiamata a sviluppare un percorso che va oltre il semplice risultato sportivo.

L’obiettivo di Oltre il Risultato è infatti quello di promuovere la cultura del fair play, il rispetto delle regole, il contrasto a ogni forma di discriminazione e, soprattutto, la formazione della persona oltre che dello sportivo. Il progetto prevede un ciclo di incontri formativi direttamente all’interno delle società partecipanti, coinvolgendo tutte le componenti del mondo sportivo: calciatori e calciatrici, allenatori, dirigenti, accompagnatori e famiglie.

Un concetto che la Folgor Marlia ha deciso di condividere pienamente, nella convinzione che una società sportiva non debba occuparsi soltanto di risultati, classifiche e prestazioni, ma debba contribuire alla crescita dei propri ragazzi e delle proprie ragazze anche sotto il profilo umano e civile.

“Siamo orgogliosi che la Folgor Marlia sia stata scelta per rappresentare la provincia di Lucca in questa prima fase del progetto – sottolinea il direttore generale Andrea De Luca –. È un riconoscimento che ci fa piacere, ma soprattutto un impegno che vogliamo assumere con grande responsabilità. Il calcio giovanile deve insegnare a competere, ma anche a rispettare, a stare insieme e ad accettare le regole. Per questo crediamo molto nel significato di Oltre il Risultato”.

La speranza della società è inoltre che questa prima esperienza possa rappresentare l’inizio di un percorso più ampio, con un futuro allargamento del progetto ad altre realtà sportive della provincia di Lucca e dell’intera Toscana.

Sono 13, in questa prima fase, le società coinvolte: Affrico, Csl Prato Sc, Colligiana, Don Bosco Fossone, Folgor Marlia, Freccia Azzurra, Nuova Sangimignanese, Olmoponte Arezzo S. Firmina, Ponzano, Pro Soccer Lab, San Piero a Sieve, Venturina e Virtus Montale.