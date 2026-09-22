Calcio giovanile|
Lucchese juniores ko nella finale del Settembre Lucchese: il trofeo lo alza il Ghiviborgo
Micidiale l’uno-due con l’autorete di Mollica e Quiriconi a fine primo tempo. Trionfo dopo nove anni per la formazione di Fontana
Lucchese – Ghiviborgo 0-2
LUCCHESE: Vannini, Mollica, Ramacciotti, Cigna (7’st Poli), Papi, Lucido (12’st Padedda), Barsacchi (1’st Cecchini), Giordani, Roseni (28’st Viola), Aradei (38’st Pedrazzi), Gaias. A disp.: Bartoli, Giglio, Caporale, Di Blasi. All.: Tempesti
GHIVIBORGO: Piagentini, Barsotti, Ciappi, Piazza (39’st Mbaye), Micheletti, Corsi, Barbetti (39’st Brundu), Quiriconi (43’st Saloi), Lelli (28’st Santi), Scocci (15’st Pinelli), Ndiaye. A disp.: Pieri, Lenzi, Biondi, Joudar, Pinelli. All.: Fontana
RETI: 35’pt aut. Mollica, 42’pt Quiriconi
NOTE: ammonito Cecchini
Il cammino della Juniores di mister Tempesti al Settembre lucchese – Memorial Paolo Galli si chiude in finale, all’ultimo atto, perdendo 0-2 contro il Ghiviborgo, altra squadra impegnata nel campionato Juniores Nazionali e che torna ad alzare il trofeo dopo nove anni di attesa.
Nella finale notturna di Porcari, di fronte ad un’ampia cornice di pubblico, rossoneri (per l’occasione in tenuta completamente bianca) e biancorossi partono nel segno dell’equilibrio. La squadra di Tempesti è sfortunata al 35’ quando Mollica è l’ultimo a toccare un pallone che termina nella propria porta. Poco più tardi il GhiviBorgo raddoppia con Quiriconi. Si va al riposo sotto di due reti.
Nella ripresa mister Tempesti inserisce Cecchini al posto di Barsacchi, Poli al posto di Cigna e, poco più tardi, Padedda al posto di Lucido, provando a dare più spinta in avanti. Nonostante i tentativi, però, a festeggiare è il GhiviBorgo che trionfa nell’edizione 2026 del Settembre lucchese.