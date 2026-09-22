Lucchese juniores ko nella finale del Settembre Lucchese: il trofeo lo alza il Ghiviborgo

Il cammino della Juniores di mister Tempesti al Settembre lucchese – Memorial Paolo Galli si chiude in finale, all’ultimo atto, perdendo 0-2 contro il Ghiviborgo , altra squadra impegnata nel campionato Juniores Nazionali e che torna ad alzare il trofeo dopo nove anni di attesa.

Nella finale notturna di Porcari, di fronte ad un’ampia cornice di pubblico, rossoneri (per l’occasione in tenuta completamente bianca) e biancorossi partono nel segno dell’equilibrio. La squadra di Tempesti è sfortunata al 35’ quando Mollica è l’ultimo a toccare un pallone che termina nella propria porta. Poco più tardi il GhiviBorgo raddoppia con Quiriconi. Si va al riposo sotto di due reti.