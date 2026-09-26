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Lucchese juniores, quarto ko in quattro gare a Montevarchi

26 settembre 2026 | 21:29
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di Redazione

Redazione

Lucchese juniores, quarto ko in quattro gare a Montevarchi

Un gol per tempo premia i valdarnesi contro la formazione di Alessandro Tempesti. Ora sotto con la Rondinella Marzocco

Aquila Montevarchi – Lucchese 2-0

AQUILA MONTEVARCHI: Ghelli, Sirà (43’st Tani), Pericoli, Vallasi, Palazzini, Pranteddu, Berti (15’st Ensoli), Miniati, Centi (21’st Cannoni), Brogi (41’st Beruto), Steccato F. (30’st Palacios). A disp.: Capetti, Borri, Maccioni, Steccato D. All.: Nannini
LUCCHESE: Vannini, Mollica (14’st Poli), Ramacciotti (14’st Del Soldato), Cigna (25’st Padedda), Papi, Lucido, Cecchini (28’st Di Blasi), Aradei, Viola (20’st Caporale), Giordani, Gaias. A disp.: De Notter, Ricci Di Carlo, Pedrazzi, Giglio. All.: Tempesti
ARBITRO: Esposito di Firenze (Spiniello di Firenze e Gelli di Prato)
RETI: 20’pt Centi, 37’st Ensoli

Con una rete per tempo l’Aquila Montevarchi batte la Lucchese nella quarta giornata del campionato juniores nazionali. Mister Tempesti cambia qualche dettaglio rispetto alla formazione scesa in campo nel turno infrasettimanale contro il Pontedera. Montevarchi in vantaggio al 20’ con il gol di Centi. Nella ripresa il nuovo entrato Ensoli chiude la pratica.

I rossoneri di Tempesti torneranno in campo sabato 3 ottobre contro la Rondinella Marzocco per provare a muovere la classifica. 