Calcio giovanile|
Lucchese juniores, netto ko nella trasferta con il Siena
Il gol di Cecchini che vale il momentaneo pareggio alla fine servirà solo per salvare la bandiera rossonera
Siena – Lucchese 6-1
SIENA: Turchi, Fiorentini, Borghi (38’st Peccianti), Zazzi, Bianciardi, Frilli, Vertaldi (25’st Alberini), Giardinelli, Rovetini (36’st Fontanelli), Ferri (25’st Piroli), Papini (40’st Genga). A disp.: Giubbi, Tarelli, Arrighetti. All.: Alunno Corbucci
LUCCHESE: Bartoli, Giordani, Del Soldato, Cigna (35’st Pedrazzi), Papi, Palmieri (25’st Tidu), Cecchini (38’st Barsacchi), Aradei (20’st Pellegrini), Viola (18’st Roseni), Moggia, Gaias. A disp.: De Notter, Mollica, Caporale, Ciglio. All.: Tempesti
ARBITRO: Lerro di Firenze (Gentili di Prato e Daveri di Arezzo)
RETI: 19’pt Roventini, 35’pt Cecchini, 17’st Fiorentini, 28’st, 30’st, 35’st rig. Rovetini, 39’st Bianciardi
NOTE: ammoniti Giardinelli; Roseni, Pellegrini, Papi
Finisce con un risultato largo in favore del Siena la sfida di campionato juniores nazionali giocata questo pomeriggio allo stadio Massimo Bertoni dell’Acquacalda a Siena.
I bianconeri aprono le danze con Giulio Roventini al 19’ e non sarà l’ultimo suo gol di giornata. La Lucchese resta in partita nel primo tempo e alla mezz’ora trova pure il pareggio con il classe 2010 Gianmaria Cecchini. Nel secondo tempo però il Siena dilaga: fatale il segmento di gara dal 60’ al 80’. Al 62’ infatti i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con Fiorentini, poi sale in cattedra Rovetini, mettendo il timbro al 73’, al 75’ e, su rigore, al 80’. Prima della fine c’è spazio anche per il sesto gol senese ad opera di Bianciardi. Lucchese che torna alla sconfitta dopo il bel successo interno contro la Rondinella Marzocco di settimana scorsa.
Sabato prossimo i ragazzi di Tempesti ospiteranno il Ghiviborgo in un derby che servirà a dare ulteriori motivazioni per rialzare la testa.