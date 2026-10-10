Lucchese juniores, netto ko nella trasferta con il Siena

I bianconeri aprono le danze con Giulio Roventini al 19’ e non sarà l’ultimo suo gol di giornata. La Lucchese resta in partita nel primo tempo e alla mezz’ora trova pure il pareggio con il classe 2010 Gianmaria Cecchini. Nel secondo tempo però il Siena dilaga: fatale il segmento di gara dal 60’ al 80’. Al 62’ infatti i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con Fiorentini, poi sale in cattedra Rovetini, mettendo il timbro al 73’, al 75’ e, su rigore, al 80’. Prima della fine c’è spazio anche per il sesto gol senese ad opera di Bianciardi. Lucchese che torna alla sconfitta dopo il bel successo interno contro la Rondinella Marzocco di settimana scorsa.