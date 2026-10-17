Lucchese, cinquina al Ghiviborgo negli juniores nazionali

Lucchese – Ghiviborgo 5-1 LUCCHESE : Vannini, Giordani (39’st Mollica), Del Soldato (37’st Caporale), Cigna, Palmieri, Papi, Cecchini (22 Tidu), Aradei, Roseni (63’ Viola), Moggia (72’ Pedrazzi), Gaias. A disp.: De Notter, Barsacchi, Giglio, Di Blasi. All.: Tempesti GHIVIBORGO : Piagentini, Pinelli (46’ Franceschini), Biondi (46’ Aliaj), Donati (63’ Pierantoni), Micheletti, Barsotti, Scocci, Piazza, Barbetti, Lenzi (46’ Santi), Ndiaye A disp.: Mbaye, Neri, Fini, Joudar. All.: Fontana ARBITRO : Massai di Firenze (Gambino di Prato e Limongi di Viareggio) RETI : 18’pt Gaias, 42’pt e 44’pt Roseni, 25’st Scocci, 31’st Viola, 35’st Tidu NOTE : ammoniti Aradei, Aliaj

Gli juniores rossoneri di mister Tempesti tornano a vincere e lo fanno nel derby contro il Ghiviborgo , lo stesso avversario della finale sfortunata al Settembre Lucchese qualche settimana fa.

La Lucchese juniores è compatta e parte subito molto forte: Gaias ha almeno due occasioni buone davanti alla porta, ma in qualche modo gli ospiti si salvano. Lo stesso numero 11 apre il tabellino della partita al 18’ appoggiando in rete un pallone facile facile dopo una splendida azione di gruppo chiusa con quattro passaggi di prima per arrivare in porta. Il Ghiviborgo ha le sue occasioni prevalentemente con il numero 7 Scocci. Prima della pausa la doppietta di Roseni manda le squadre al riposo sul 3-0 Lucchese. Al rientro in campo Damiano Fontana, l’allenatore dei biancorossi ospiti, effettua ben tre cambi. Al 25’st Scocci accorcia il divario, ma poco dopo il neo entrato Viola mette dentro la rete del poker, seguita dal 5-1 definitivo firmato da Tidu.