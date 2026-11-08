Lucchese juniores, vittoria corsara con il San Donato Tavarnelle

SAN DONATO TAVARNELLE : Servi, Scialabba, Cambi, Giulio Mori, Frosali, Papini, Becchi (41’st Montaperto), Panichi, Burrini (23’st Ulivi), Bekshiu, Sprugnoli (23’st Pelacchi). A disp.: Giulio Mori II, Giorgi, Rossi, Cellesi- All.: Rustioni LUCCHESE : Bartoli, Giordani, Del Soldato (46’ Pierotti), Cigna, Palmieri, Papi, Cecchini (65’ Barsacchi), Aradei, Roseni (76’ Viola), Moggia (61’ Caporale), Gaias. A disp.: Vannini, Pedrazzi, Lucido. All.: Tempesti ARBITRO : Bianchi del Valdarno (Badydy e Caponi di Empoli) RETI : 39’pt Bekshiu, 42’pt Roseni, 7’st Burrini, 24’st Giordani, 48’st rig. Papi NOTE : ammoniti Papini; Papi, Aradei

Avvio equilibrato ma il vantaggio è dei padroni di casa con il numero 10 gialloblu Bekshiu. Pareggia subito dopo Roseni (quinbto gol per lui in campionato) e porta la gara sul 1-1 all’intervallo. In apertura di ripresa Burrini dà il nuovo vantaggio al San Donato Tavarnelle, ma Giordani al 69’ acciuffa nuovamente il pareggio. Il colpo da tre punti lo realizza Papi in pieno recupero su calcio di rigore: dagli 11 metri non sbaglia e contribuisce a proiettare i suoi a 10 punti in classifica.