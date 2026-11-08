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Lucchese juniores, vittoria corsara con il San Donato Tavarnelle

8 novembre 2026 | 09:05
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di Redazione

Redazione

Lucchese juniores, vittoria corsara con il San Donato Tavarnelle

Quarto risultato utile di fila per i rossoneri di Tempesti. Decide Papi su calcio di rigore in pieno recupero

San Donato Tavarnelle – Lucchese 2-3

SAN DONATO TAVARNELLE: Servi, Scialabba, Cambi, Giulio Mori, Frosali, Papini, Becchi (41’st Montaperto), Panichi, Burrini (23’st Ulivi), Bekshiu, Sprugnoli (23’st Pelacchi). A disp.: Giulio Mori II, Giorgi, Rossi, Cellesi- All.: Rustioni
LUCCHESE: Bartoli, Giordani, Del Soldato (46’ Pierotti), Cigna, Palmieri, Papi, Cecchini (65’ Barsacchi), Aradei, Roseni (76’ Viola), Moggia (61’ Caporale), Gaias. A disp.: Vannini, Pedrazzi, Lucido. All.: Tempesti
ARBITRO: Bianchi del Valdarno (Badydy e Caponi di Empoli)
RETI: 39’pt Bekshiu, 42’pt Roseni, 7’st Burrini, 24’st Giordani, 48’st rig. Papi
NOTE: ammoniti Papini; Papi, Aradei

Quarta vittoria in campionato per la Lucchese juniores nazionali che allo stadio di San Donato in Poggio, in un antipasto della sfida di domani al Porta Elisa tra le due rispettive prime squadre, batte il San Donato Tavarnelle.

Avvio equilibrato ma il vantaggio è dei padroni di casa con il numero 10 gialloblu Bekshiu. Pareggia subito dopo Roseni (quinbto gol per lui in campionato) e porta la gara sul 1-1 all’intervallo. In apertura di ripresa Burrini dà il nuovo vantaggio al San Donato Tavarnelle, ma Giordani al 69’ acciuffa nuovamente il pareggio. Il colpo da tre punti lo realizza Papi in pieno recupero su calcio di rigore: dagli 11 metri non sbaglia e contribuisce a proiettare i suoi a 10 punti in classifica.

Per i rossoneri è il quarto risultato utile consecutivo (3 vittorie, 1 pareggio), miglior striscia aperta sin qui realizzata. La squadra di Tempesti tornerà in campo sabato 14 novembre allo stadio di Saltocchio per ospitare una delle potenze del girone: la Pistoiese.

 

 

 