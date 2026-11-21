Calcio giovanile|
Lucchese juniores, bel pareggio in rimonta con il Follonica Gavorrano
Viola e Giordani impattano il doppio passivo del primo tempo e strappano un punto. Domenica la sfida al Prato a Saltocchio
Follonica Gavorrano – Lucchese 2-2
FOLLONICA GAVORRANO: Ricci, Masini, Cinelli, Bicocchi (34’st Prisco), Lega (17’st Frassinelli), Pimpinelli, Lenzi (29’st Tonin), Vongher, Di Fraia, Ontani (23’st Barontini), Minichini (12’st Totino). A disp.: Cacciaguerra, Cascioli, Haxhini, Berardone. All.: Salvestroni
LUCCHESE: Bartoli, Giordani, Caporale, Cigna (12’st Lucido), Palmieri, Papi, Cecchini (1’st Viola), Aradei (45’st Pedrazzi), Roseni (35’st Del Soldato), Moggia (1’st Pierotti), Gaias. A disp.: De Notter. All.: Tempesti
ARBITRO: Agabiti di Livorno (Tarandetti di Pontedera e Cagnani Bethencourt di Grosseto)
RETI: 5’ Cinelli, 45’ Minichini, 49’ Viola, 74’ Giordani
NOTE: ammoniti Lega, Minichini; Palmieri, Gaias
Pareggio in rimonta per la Lucchese Juniores in casa del Follonica Gavorrano nel 12esimo turno del campionato juniores nazionali. Dopo l’esordio con la prima squadra in casa del Piacenza in Coppa Italia, Giordani, Papi, Aradei e Gaias (oltre a Cecchini, rimasto in panchina) tornano con l’under 19 per una trasferta impegnativa in provincia di Grosseto. E l’avvio è subito in salita perché dopo appena 5’ Cinelli trova la via del gol e porta in vantaggio il Follonica Gavorrano. In chiusura di primo tempo i padroni di casa raddoppiano con Minichini, si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa la Lucchese cambia passo, un po’ come era successo a Saltocchio contro la Pistoiese. Dopo appena 4 giri di lancette è Viola a dimezzare il divario, mentre il pareggio è di Giordani al 74’. Finisce così 2-2 all’Aldo Nicoletti di Follonica. Sesto risultato utile consecutivo per i rossoneri di mister Tempesti, che si portano a quota 12 punti in classifica. Tra sette giorni a Saltocchio arriverà il Prato.