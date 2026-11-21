Pareggio in rimonta per la Lucchese Juniores in casa del Follonica Gavorrano nel 12esimo turno del campionato juniores nazionali. Dopo l’esordio con la prima squadra in casa del Piacenza in Coppa Italia, Giordani, Papi, Aradei e Gaias (oltre a Cecchini, rimasto in panchina) tornano con l’under 19 per una trasferta impegnativa in provincia di Grosseto. E l’avvio è subito in salita perché dopo appena 5’ Cinelli trova la via del gol e porta in vantaggio il Follonica Gavorrano. In chiusura di primo tempo i padroni di casa raddoppiano con Minichini, si va al riposo sul 2-0.