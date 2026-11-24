Accolto il ricorso della Lucchese Calcio: si dovrà rigiocare la sfida del campionato nazionale juniores contro il Terranuova Traiana disputata lo scorso 31 ottobre e terminata 3.-3. Il Giudice Sportivo ha infatti riconosciuto l’errore tecnico commesso dal direttore di gara, disponendo la ripetizione dell’incontro valido per il girone E.