Calcio giovanile|
L’arbitro sbaglia nell’appicare la regola degli 8 secondi del portiere: si ripete Lucchese-Terranuova juniores
Il direttore di gara ha ammesso di aver fischiato un calcio di punizione indiretto invece del calcio d’angolo. Era finita 3-3
Accolto il ricorso della Lucchese Calcio: si dovrà rigiocare la sfida del campionato nazionale juniores contro il Terranuova Traiana disputata lo scorso 31 ottobre e terminata 3.-3. Il Giudice Sportivo ha infatti riconosciuto l’errore tecnico commesso dal direttore di gara, disponendo la ripetizione dell’incontro valido per il girone E.
Alla base della decisione c’è una scorretta applicazione delle nuove norme regolamentari sul tempo di possesso del pallone da parte dell’estremo difensore. Nel corso del match, l’arbitro aveva punito il portiere rossonero — colpevole di aver trattenuto la sfera tra le mani oltre gli 8 secondi consentiti — assegnando un calcio di punizione indiretta all’interno dell’area di rigore. Una sanzione che contrasta apertamente con la riformata regola 12, comma 3, del regolamento del gioco del calcio, secondo cui in questi casi va invece concesso un calcio d’angolo agli avversari.
Proprio su questo punto la società rossonera aveva presentato tempestivo preannuncio e successivo reclamo, denunciando l’alterazione del regolare svolgimento della partita. Sebbene dal primo rapporto di gara non emergessero elementi utili a ricostruire l’episodio, lo stesso direttore di gara, interpellato dal giudice sportivo per chiarimenti, ha inviato un supplemento di referto ammettendo di aver effettivamente fischiato una punizione indiretta in area.
Preso atto della palese violazione regolamentare confermata dall’arbitro, il giudice sportivo ha quindi deliberato l’accoglimento dell’istanza della Lucchese, ordinando che la partita con il Terranuova Traiana venga nuovamente disputata e disponendo il non addebito del contributo di reclamo per il club rossonero.