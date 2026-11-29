Calcio giovanile|
Sesto risultato di fila per la Lucchese juniores: 1-1 in rimonta con Prato
Roseni risponde al gol in apertura di Bracaloni. Sabato ad Altopascio c’è il derby della Piana con il Tau Calcio
Lucchese – Prato 1-1
LUCCHESE: Vannini, Giordani, Caporale, Papi, Palmieri (14’ Cigna), Lucido (17’ Pierotti), Cecchini (60’ Viola), Aradei, Roseni (88’ Del Soldato), Moggia, Gaias. A disp.: Bartoli, Pedrazzi. All.: Tempesti.
PRATO: Rosi, Gelli (46’ Culò), Bassetti, Marzano, Giovannelli (82’ Bonelli), Mencarelli, Sarnataro, Turturro, Brisiuc (61’ Trombino), Bracaloni, Arcadipane (43’ Ferro). A disp.: Mari, Bartolini, Tramarin, Lika, Melani. All.: Gardellin
ARBITRO: Trebbi di Pisa (Mori di Livorno e Alessandro Giambini di Livorno)
RETI: 5’pt Bracaloni, 45’pt Roseni
NOTE: ammoniti Gaias, Roseni; Gelli, Turturro
Pareggio in rimonta per gli juniores nazionali della Lucchese nel pomeriggio di sabato a Saltocchio contro il Prato. Avvio subito in salita per i ragazzi di Tempesti: gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 5 minuti con Bracaloni. Poco dopo, nel corso della stessa azione, i due centrali di difesa Palmieri e Lucido restano infortunati e sono costretti a uscire dal campo a pochi minuti l’uno dall’altro (al 14’ entra Cigna al posto di Palmieri e al 17’ Pierotti per Lucido).
Si gioca su alti ritmi con tante occasioni da gol. Al 43’ anche l’esterno offensivo del Prato Arcadipane è costretto a uscire per lasciare spazio a Ferro. Poco dopo, grazie a un passaggio in verticale, Roseni viene lanciato a rete e supera Rosi per il gol del 1-1 prima della pausa.
Nel secondo tempo sia la Lucchese che il Prato hanno diverse occasioni per spostare l’equilibrio a proprio favore: l’occasione migliore per gli ospiti arriva da un passaggio in profondità sul quale Vannini compie un miracolo nella scelta di tempo in uscita dall’area di rigore. La migliore per i rossoneri invece è al 94’, quando la Lucchese colpisce un palo da distanza ravvicinata. Un punto che mantiene la squadra di Tempesti a quota 12 punti in classifica, considerando che la sfida contro il Terranuova Traiana (finita sul risultato di 3-3) verrà giocata nuovamente il prossimo 19 dicembre.
Per lo stesso motivo, questo è il sesto risultato utile consecutivo per la Lucchese (lo era stato anche il pareggio di Follonica ma, appunto, la sfida contro il Terranuova Traiana non conta più). Lucchese Juniores di nuovo in campo sabato 5 dicembre ad Altopascio, ospite del Tau.