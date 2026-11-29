Pareggio in rimonta per gli juniores nazionali della Lucchese nel pomeriggio di sabato a Saltocchio contro il Prato. Avvio subito in salita per i ragazzi di Tempesti: gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 5 minuti con Bracaloni. Poco dopo, nel corso della stessa azione, i due centrali di difesa Palmieri e Lucido restano infortunati e sono costretti a uscire dal campo a pochi minuti l’uno dall’altro (al 14’ entra Cigna al posto di Palmieri e al 17’ Pierotti per Lucido).