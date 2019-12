Tau Calcio, preso il difensore centrale Dario Fedi

Mercato invernale, attivo il Tau Calcio di Eccellenza.

Nella formazione amaranto guidata da mister Cristiani arriva Dario Fedi. Pistoiese, classe 1989, il giocatore andrà a rafforzare il reparto arretrato portando al Tau la propria esperienza come difensore centrale. Un inizio di carriera nelle giovanili della Fiorentina, Fedi può vantare un passato di qualità in squadre di serie D e di categorie superiori. Negli ultimi anni ha giocato nel Seravezza e nell’Aglianese, entrambe società che militano in serie D, atterrando ora al Tau Calcio in Eccellenza.

“Con l’infortunio di Riccomini, che dovrà restare fermo per circa un mese – commenta il direttore sportivo, Maurizio Dal Porto – l’innesto in squadra di Dario Fedi è sicuramente molto importante. È un giocatore di qualità, che metterà la propria esperienza a disposizione del gruppo. Viene da una categoria superiore, la serie D, e ha scelto di giocare in Eccellenza con il Tau perché ha sposato in modo convinto il progetto della società: un fattore, quest’ultimo, che ci fa molto piacere”.

Un arrivo di qualità, quindi, che va ad aumentare il tasso tecnico della squadra di mister Cristiani.

I ragazzi intanto si stanno preparando per affrontare la partita di domenica, quando giocheranno in casa contro la Virtus Viareggio.