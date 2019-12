Virtus Viareggio e Castelnuovo non invertono la tendenza

Eccellenza, nessuna vittoria per le formazioni lucchesi nella prima di ritorno. Il risultato di prestigio è quello del Camaiore che impatta in trasferta in casa della capolista Pro Livorno. Ko esterni per Virtus Viareggio e Castelnuovo sui campi di Fucecchio e San Miniato Basso. Rinviata la gara di Cascina, con in campo il Tau Calcio.

Cascina – Tau Calcio rinviata per impraticabilità di campo

CASCINA: Scolari, Bonfigli, Giari, Castellacci, Naldini, Fatticcioni, Scaramelli, Susini, Andolfi, Giudici, Frati. A disp.: Gambini, Marianelli, Spella, Neri, Menichetti, Martinelli, Folegnani, Credendino, Micheletti. All.: Polzella

TAU CALCIO: Citti, Frugoli, Lucchesi, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Rossi, Gialdini, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini L., Pratesi, Matteoni, Fanani, Maccagnola, Battistoni, Signorini, Magini G.. All.: Cristiani

ARBITRO: Mariani di Livorno (Martelli di Firenxze e Chiarelli di Carrara)

Fucecchio – Virtus Viareggio 2-0

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Menichetti, Malanchi, Lecceti, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Taraj, Demi, Matteoni. A disp.: Pellegrini, Nardi, Lelli, Papa, Cirasella, Mazzanti, Tersigni, Fedeli, Sciapi. All.: Collacchioni

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Ferri, Bianco, Richieri, Grillo, Dell’Amico, Manfredi G., Fascioli, Balestri, Bordini, Galloni. A disp.: Pirola, Ciocia, Belatti, Masina, Vicentini, Tonarelli A., Ndiaye, Masotti. All.: Tonelli

ARBITRO: Biagini di Lucca (Marconi di Arezzo e Scanu del Valdarno)

RETI: 30’st Demi, 45’st Sciapi

Pro Livorno – Camaiore 2-2

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Carani, Del Corona, Bulli, Costanzo, Brizzi, Granito, Casalini, Rossi. A disp.: Vozza, Grossi, Bartorelli, Mecacci, Gazzanelli, Sainati, Curcio, Matteoli, Milano. All.: Niccolai

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Fiale, Orlandi, D’Alessandro, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Nardini, Bresciani, Nardini, D Antongiovanni, Tonazzini, Morelli, Peralta, Ghilarducci. All.: Moriani

ARBITRO: Martini di Valdarno (Prela e Torpei di Pistoia)

RETI: 38’pt Mancini, 7’st Casalini

San Miniato – Castelnuovo 2-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni, D’Angelo, Alderotti, Bozzi, Borselli, Marinari, Andreotti, Remedi, Pirone. A disp.: Cappellini, Accardo, Onnis, Freschi, Veraldi, Nigiotti, Bartoli, Broccoli. All.: Venturini

CASTELNUOVO: Leon, Giusti, Nelli S., Lavorini, Pieroni, Marganti, Biagioni, Turri, Piacentini, Nardi, Ghafouri. A disp.: Farioli, Casci, Telloli, Coselli, El Hadoui, Galletti, Bachini, Bosi. All.: Cardella

ARBITRO: Bruni di Siena (Kadir di Prato e Cardini di Firenze)

RETI: 15’pt e 1’st Andreotti, 45’st Pieroni