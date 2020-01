Tau Calcio a valanga nella seconda di ritorno in Eccellenza.

E la vittima eccellente stavolta è la Massese, seppellita sotto quattro gol che sanno di playoff. Non cambiano le sorti della Virtus Viareggio, travolta in casa dal Fratres Perignano, il Camaiore supera in casa nel recupero il Fucecchio.

È un primo tempo color amaranto allo stadio di Altopascio, con la formazione di mister Cristiani che segna tre gol in venti minuti. All’11 è Chianese a segnare grazie a un tiro da dentro area ben servito da Gialdini. Al 27′ raddoppia Mengali su rigore per fallo in area di Di Renzone. Ancora rete amaranto con Del Sorbo su punizione, ben battuta da Chianese.

Nella ripresa il Tau chiude la partita con il secondo gol di Mengali al 47′.

Il Tau si prepara ora a incontrare il Cascina nella partita di recupero di mercoledì 8 gennaio.

Castelnuovo torna a fare punti nella sfida salvezza alla Pontremolese rimontando dallo 0-2.

Castelnuovo Garfagnana-Pontremolese 2-2

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli S. (35’pt Casci), Telloli, Lavorini, Pieroni, Giusti (36’st Turri), Marganti, Biagioni (32’st Morelli), Nardi (10’st Bosi), Piacentini, El Hadaoui (1’st Ghafouri). A disp.: Berlingacci, Corazza, Bachini, Galletti. All.: Biggeri.



PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Cattani (23’st De Cillis), Giannantoni, Filippi A., Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti, D’Angelo (42’st Berzolla), Corvi (7’st Vatteroni, 35’st Posenato). A disp.: Santini, Crispi, Barontini, Nardini, Diouf. All.: Bracaloni.



ARBITRO: Colombi Leonardo di Livorno (Quartararo e Nesi di Firenze)

RETI: 19’pt D’Angelo, 22’pt Occhipinti, 40’pt Piacentini, 34’st Bosi

NOTE: Ammoniti Nelli, Pieroni, Cattani, Filippi A, D’Angelo. Espulso Lavorini al 42’st

Camaiore – Fucecchio 2-1

CAMAIORE: Barsottini, Arnaldi, Barsotti, Ceciarini, Contipelli, Fiale, Orlandi, D’Alessandro, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Benedetti, Bresciani, Ghilarducci, Morelli, Nardini, Tonazzini, Pacini, Peralta. All.: Moriani



FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Menichetti, Cenci, Papa, Lecceti, Mazzanti, Ghelardoni, Taraj, Fedeli, Tersigni. A disp.: Pellegrini, Vallesi, Lelli, Nardi, Cirasella, Malanchi, Matteoni, Bruchi, Ferraro. All.: Collacchioni



ARBITRO: Masi di Pontedera (Nasca di Livorno e Cuppone di Pisa)



RETI: 8’st Fedeli, 30’st Pegollo, 49’st Barsotti

Tau Calcio – Massese 4-0

TAU CALCIO: Citti, Battistoni (29’st Signorini), Lucchesi (32’st Magini G.), Michelotti (40’st Matteoni), Fedi, Del Sorbo, Pratesi, Gialdini, Mengali (34’st Benedetti), Chianese, Maccagnola (35’st Magini L.). A disp.: Donati, Fanani, Frugoli, Riccomini. All.: Cristiani



MASSESE: Giacobbe, Di Renzone, Materazzi, Marcon, Mussi, Benedini, Manfredi F. (13’at Giomi), Piscopo (1’st Serrago), Vita (1’st Zeqiri), Degl’Innocenti, Kthella (16’st Biserni). A disp.: Baroni, Bonni, Imperatrice. All.: Gassani



ARBITRO: Burgassi di Firenze (Bertani di Pisa e Barretta di Pistoia)



RETI: 11’pt Chianese, 27’pt rig. e 2’st Mengali, 37’pt Del Sorbo

NOTE: Ammoniti Michelotti, Del Sorbo, Vita, Di Renzone, Mussi

Virtus Viareggio – Fratres Perignano 0-5

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Ferri, Cristiani, Richieri, Bianco, Fascioli, Manfredi G., Bertelloni, Galloni, Bordini, Mazzuccheli. A disp.: Gerini, Balestri, Dell Amico, Belatti, Grillo, Ciocia, Masina, Mba, Mansouri. All.: Tonelli



FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Martini, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Kavtaradze, Fiaschi, Bani, Remedi, Igbineweka. A disp.: Puccioni, Canali, Lucarelli, Pinna, Filippi, Damiani, Gemignani, Cannas, Marocco. All.: Ticciati



ARBITRO: Falleni di Livorno (Toschi di Livorno e Chiesi di Prato)



RETI: 24’pt e 44’st Igbineweka, 15’st Bani, 23’st e 34’st Kavtaradze