Tau Calcio ko anche con il Fratres Perignano. Pari Camaiore

Tre sconfitte per le formazioni lucchesi di Eccellenza. Cade il Tau, per la seconda volta in quattro giorni, sul campo della seconda della classe Fratres Perignano.

Niente da fare per il Castelnuovo, che si illude a Castelfiorentino, e per la Virtus Viareggio che nella ripresa lascia spazio alla capolista Pro Livorno.

Pareggio, in extremis, solo il Camaiore che recupera due gol a una Pontremolese avida di punti salvezza.

Castelfiorentino – Castelnuovo 3-2

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Zanaj, Olivieri, Campatelli, Anichini, Fossati, Zizzari, Fagni, Imbrenda. A disp.: Orsini, Bagnoli, Sarti M., Salucci, Sarti G., Nieri, Di Biase, Nidiaci, Pieroni. All.: Arcadio

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli S., Telloli, Biagioni, Inglese, Coselli, Casci, Marganti, Nardi, Piacentini, Ghafouri. A disp.: Farioli, Corazza, Tortelli, Galletti, Turri, Bosi, El Hadoui, Ferri G., Morelli. All.: Biggeri

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Guddemi di Prato e Cucciniello di Arezzo)

RETI: 44’pt Piacentini, 2’st Olivieri, 7’st Vecchiarelli, 25’st rig. Zizzari, 33’st Bosi

Fratres Perignano – Tau Calcio 3-1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Kavtaradze (40’st Filippeschi), Filippi (45’st Giusti), Fiaschi (35’st Pinna), Remedi (31’st Bani), Igbineweka. A disp.: Romano, Gemignani, De Aguiar, Canali, Cannas. All.: Ticciati

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi (1’st Fanani), Gialdini (25’st Maccagnola), Signorini, Fedi, Antoni (35’st Magini L.), Pratesi (8’st Matteoni), Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Fanani, Rossi, Frugoli, Matteoni, Maccagnola, Riccomini. All.: Cristiani

ARBITRO: Mancini di Pistoia (Pacini di Empoli e Pinelli di Carrara)

RETI: 28’pt Kavtaradze, 7’st Igbineweka, 41’st Mengali, 44’st Filippi

NOTE: ammoniti Kavtaradze, Battistoni, Fedi, Matteoni.

Come nel girone di andata, il Fratres Perignano ha la meglio sul Tau: sul campo di casa, la squadra pisana vince per 3 a 1 in una gara dove non sono mancate le emozioni. Come i due legni colpiti, uno per parte, nella prima mezz’ora di gioco: Remedi per il Perignano su punizione e Mengali di testa per il Tau su cross di Chianese.

Allo scoccare della mezzora, però, il Perignano passa in vantaggio grazie al gol di Kavtaradze che di testa insacca il cross di Igbineweka. I locali colgono un’altra traversa pochi minuti più tardi e in chiusura di primo tempo sfiorano il raddoppio con Igbineweka, che sbaglia un gol a porta vuota. Sempre lui, invece, non fallisce al 7′ della ripresa realizzando il 2 a 0 al termine di un’azione personale.

La gara si riapre nei minuti finali, quando Mengali di testa finalizza il cross di Matteoni e riaccende le speranze per gli amaranto. Con il Tau in avanti alla ricerca del pareggio, Filippi chiude definitivamente la partita con un tiro dal limite che vale il 3 a 1 e i tre punti per la squadra locale.

Domenica prossima il Tau dovrà vedersela in casa con la capolista, ProLivorno Sorgenti.

Pontremolese – Camaiore 2-2

PONTREMOLESE: Gussoni, Gabrielli, Cattani, Giannantoni, Cargioli, Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti, D’Angelo, Corvi. A disp.: Santini, Crispi, De Cillis, Lecchini, Diouf, Nardini, Vatteroni, Posenato, Berzolla. All.: Bracaloni

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Benedetti, D ‘lessandro, Arnaldi, Fiale, Tonazzini, D’Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Bresciani, Orlandi, Peralta, Morelli, Cartano, Nardini, Nardini, Pacini. All.: Moriani

ARBITRO: Saccà di Messina (Palermo e Coco di Pisa)

RETI: 15’st D’Angelo, 26’st Cattani, 44’st Morelli, 49’st rig. Viola

Pro Livorno – Virtus Viareggio 2-0

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Carani, Bartorelli, Bulli, Filippi, Brizzi, Granito, Angiolini, Rossi. A disp.: Vozza, Del Corona, Grossi, Gazzanelli, Mecacci, Sainati, Santagata, Curcio, Casalini. All.: Niccolai

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Ferri, Dell’Amico, Richieri, Cristiani, Bertelloni, Manfredi N., Mazzucchelli, Galloni, Bordini, Balestri. A disp.: Pirola, Manfredi G., Belatti, Bianco, Grillo, Ciocia, Emoa Owono, Vicentini, Tonarelli A.. All.: Tonelli

ARBITRO: Serra di Grosseto (D’Amico di Empoli e Burimi di Prato)

RETI: 14’st e 17’st Granito