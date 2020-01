Tau Calcio, Cristiani suona la carica per la sfida alla capolista

Continua il gennaio al cardiopalma per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio: l’appuntamento per domenica (19 gennaio), infatti, è in casa contro la Pro Livorno Sorgenti, capolista indiscussa a 7 punti di distanza dalla seconda.

“I ragazzi hanno un po’ subito la sconfitta contro il Perignano – commenta Pietro Cristiani, mister amaranto – ma durante la settimana hanno ritrovato la grinta e l’entusiasmo. Hanno capito, infatti, che la nostra sarà una lotta fino alla fine del campionato per restare agganciati alla parte alta della classifica. È normale: quando ci sono tanti giovani gli entusiasmi schizzano sempre alle stelle e lo scoramento è sempre profondissimo. Ma hanno trovato la giusta concentrazione, si sono allenati bene e hanno preparato la partita con attenzione”.

“Ce la metteranno tutta, come sempre – prosegue il mister – Inoltre sono rientrati tutti anche in allenamento, per cui ci siamo potuti confrontare a rosa completa. Come all’andata, quando siamo riusciti a contenere la Pro Livorno quasi fino alla fine prima di prendere due reti, ce la giocheremo tutta con il nostro carattere e la giusta cattiveria”.

“La Pro Livorno Sorgenti – prosegue Cristiani – è un avversario temibile: il campo ha dimostrato che sono i più forti di tutti, sia in attacco che in difesa. Noi saremo in casa e giocheremo ancora più forte anche perché abbiamo bisogno di ripartire, di fare risultati buoni e questa è l’occasione giusta”.