Tau Calcio, ad Altopascio arriva il San Miniato secondo in classifica

“Una partita da non perdere”. Il direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, Maurizio Dal Porto, commenta così la partita che domenica (2 febbraio) vedrà sfidarsi il Tau e il San Miniato Basso.

“Giocheremo contro la seconda in classifica, che è seconda non a caso. È una squadra che conosciamo bene con qualità importanti in tutti i reparti – continua Dal Porto – in particolare in attacco. Questa partita, più di altre volte, è davvero da non perdere. Dobbiamo fare un risultato positivo per difendere la quinta posizione in classifica e la differenza punti proprio contro il San Miniato, che potrebbe essere la nostra diretta contendente per lo spareggio dei playoff”.

Sfida importantissima, dunque, per il Tau, che domenica scorsa (26 gennaio) ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta contro il Fucecchio: “Complice l’1-0 di domenica scorsa, i ragazzi hanno ritrovato uno spirito combattivo e più sereno – dice ancora il ds – Soffriamo un po’ la squalifica di Benedetti, ma sarà sostituito degnamente dai tanti giocatori che abbiamo a disposizione e che, lo hanno dimostrato in più occasioni, sanno stare in campo con la giusta concentrazione”.