Tau Calcio, Cristiani si gode i 3 punti: “Bravissimi Frugoli e Maccagnola”

Festa in casa Tau Calcio dopo la grande vittoria con il San Miniato Basso, seconda forza del campionato. Mister Pietro Cristiani si gode i tre punti e la bella prestazione: “Siamo contenti – commenta l’allenatore della prima squadra del Tau Calcio – perché per noi era fondamentale vincere per restare agganciati ai primi in classifica. Abbiamo recuperato un po’ di margine e lo abbiamo fatto contro una squadra forte durante una partita complicata, con un rigore e un’espulsione. La vittoria è stata ancora più bella”.

Una vittoria piena, quindi, ottenuta grazie ad una prestazione corale: “I ‘vecchi’ non hanno deluso le aspettative: sanno affrontare partite di questo genere e lo dimostrano ogni volta. Due, però, le rivelazioni tra i giovani. Frugoli, dopo una sola presenza in campionato, ha avuto un exploit eccellente affrontando giocatori di livello. Frugoli è un 2000, era tanto che non giocava e si merita un elogio particolare per la professionalità con cui ha affrontato e accettato tribune e panchine, allenandosi sempre con entusiasmo. Allo stesso modo anche Maccagnola, autore della doppietta della vittoria, ha fatto molto bene. È entrato in campo al 25’, quasi senza riscaldamento, e ci ha regalato un secondo tempo clamoroso”.

La vittoria, indubbiamente, rallegra gli animi ma la preparazione della prossima partita contro la Pontremolese non è da prendere sottogamba: “Ci prepareremo bene, con la guardia alta. Ce la metteremo tutta”.