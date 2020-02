Tau Calcio, successo corsaro a Pontremoli. Castelnuovo ok

Sorride ancora il Tau Calcio che sbanca il terreno di Pontremoli con Mengali e conquista altri tre punti importantissimi in ottica playoff. Nelle altre gare importante exploit del Castelnuovo, che regola la Massese con un gol per tempo e aggancia la Cuoiopelli in classifica. Ko in la Virtus Viareggio mentre il Camaiore non ribalta l’uno-due del Cenaia e accorcia con Pegollo.

Castelfiorentino-Virtus Viareggio 2-1

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Bedini, Olivieri, Trapassi, Anichini, Zanaj, Imbrenda, Fagni, Pecchioli. A disp.: Orsini, Campatelli, Bagnoli, Nieri, Fossati, Sarti G., Di Biase, Zizzari, Nidiaci. All.: Arcadio

VIRTUS VIAREGGIO: Pirola, Manfredi G., Ferri, Richieri, Belatti, D Angina, Cristiani, Bertelloni, Galloni, Bordini, Balestri. A disp.: , Catemi, Ciocia, Evani, Ndiaye, Mboa, Tonarelli A., Dell Amico. All.: Tenerani

ARBITRO: Neto di Pisa (Fortini di Arezzo e Lumetta di Piombino)

RETI: 16’pt Pecchioli, 1’st Olivieri, 20’st Bordini

Castelnuovo Garfagnana-Massese 2-0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci, Marganti, Ghafouri, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Berlingacci, Tortelli, Nelli S., Turri, Galletti, Valiensi, Morelli, Bosi, Bertucci. All.: Biggeri

MASSESE: Baroni, Bonni, Materazzi, Degl Innocenti, Mussi, Benedini, Zequiri, Marcon, Kthella, Serrago, Manfredi F.. A disp.: Gatti, Giomi, Di Renzone, Imperatrice, Biserni, Galloni, Piscopo, Vita. All.: Gassani

ARBITRO: Masi di Pontedera (Guddemi e Misson di Prato)

RETI: 36’pt autorete, 12’st Piacentini

Pontremolese – Tau Calcio 0-1

PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Cattani, Giannantoni, Filippi A., Verdi, Posenato, Bondielli, Occhipinti, D Angelo, Corvi. A disp.: Menchini, Crispi, Gabrielli, De Cillis, Vatteroni, Nardini, Spagnoli, Lecchini, Berzolla. All.: Bracaloni



TAU CALCIO: Citti, Magini G., Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Matteoni, Maccagnola, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Rossi, Pratesi, Fanani, Magini L., Gialdini, Frugoli, Riccomini, Lucchesi. All.: Cristiani



ARBITRO: Vincenzi di Bologna (Corcione e Veli di Pisa)



RETI: 40’pt Mengali

Cenaia – Camaiore 2-1



CENAIA: Serafini, Stampa, Borboryo, Lelli, Signorini, Milianti, Tammaro, Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp.: Guidetti, Spadaciari, Ceccarini, Betti, Rossi, Zhikov, Bachini, Arrighi, Turini. All.: Macelloni



CAMAIORE: Barsottini, Orlandi, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Fiale, D Alessandro, D Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Benedetti, Contipelli, Morelli, Tonazzini, Nardini, Ghilarducci, Bresciani, Nardini. All.: Moriani



RETI: 27’pt Bruzzone, 5’st Mancini, 30’st Pegollo