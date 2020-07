Il calciomercato dilettanti in Garfagnana entra nel vivo.

Sotto la lente i movimenti, in particolare, di Castelnuovo in Eccellenza e Pieve Fosciana in Promozione.

Lasciano il Pieve Fosciana ed emigrano nella vicina Castelnuovo i difensori Riccardo Biagioni e Lorenzo Bacci e l’attaccante Anthony Alfredini. Numerose le conferme per i gialloblu: il capitano Diego Pieroni, Reda Ghafouri, Igor Da Prato, Lorenzo Biagioni, Francesco Inglese, Francesco Piacentini, Niccolò Casci, Amine El Hadoui (2000) e fra i giovani i portieri Luciano Pili (2001), Gabriel Giusti (2001), Giacomo Marganti (2001), Gianluca Farioli (2002), Elia Bertucci (2001), Edoardo Valiensi (2002), Thomas Morelli (2002), Dennis Telloli (2002), Marcos Tortelli (2002).

Il Pieve Fosciana, sulla cui panchina torna a sedersi Francesco Fiori, ha ufficializzato le conferme del portiere Tommaso Regoli dei difensori Leonardo Pieri e Andrea Angelini, degli esterni Davide Lucchesi e Gioele Giusti, dei centrocampisti Umberto Barsanti e Samuele Parmigiani e l’attaccante Daniele Babboni. Dal Vagli arriva il trequartista Sasha Remaschi e dal Castelnuovo Garfagnana sono stati prelevati l’attaccante classe 2000 Leonardo Bosi e i centrocampisti Alessandro Turri e Adugna Bachini. Il duo Michele Giuntini e Andrea Biagioni, responsabile della gestione tecnica. è sulle tracce di un difensore centrale e un attaccante.