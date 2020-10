Coppa Italia Eccellenza, avanza il Castelnuovo: ribaltato il risultato con il River

Castelnuovo – River Pieve 2-0

CASTELNUOVO: Pili, Pieroni, Telloli (48’st Ghiloni), Biagioni L. (29’pt Morelli), Biagioni R., Inglese, Lucchesini (24’st El Hadoui), Marganti, Galloni (44’st Micchi), Piagentini, Alfredini (15’st Casci). A disp. Farioli, Vanoni, Bertucci. All. Renucci (ff)

RIVER PIEVE: Discini, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Petretti, Fontana, Fanani, Michelini (15′ st Satti), Ceceri, Giusti, Morelli. A disp. Tonarelli, Burgalassi, Cecchini, Rocchiccioli, Ferri, Riccomini, Giuliani. All. Davini (ff)

ARBITRO: Bassetti di Lucca (Vicari di Lucca e Guiducci di Empoli)

RETI: 5’pt Lucchesini, 25’st Piagentini

È il Castelnuovo a passare il turno della Coppa Italia di Eccellenza dopo il recupero che si è disputato questa sera (14 ottobre) allo stadio Nardini fra i gialloblu locali e il River Pieve neopromosso, vittorioso di misura all’andata. Le reti portano la firma di Lucchesini e Piagentini, una per tempo.

Il River Pieve non è riuscito a reagire alla verve dei gialloblu e dopo l’exploit all’esordio è costretto ad abbandonare la manifestazione.

Domenica per il Castelnuovo sarà esordio anche in campionato, dopo i rinvii per la quarantena: di fronte ci sarà la Pontremolese.