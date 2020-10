Tau Calcio, parla Dal Porto: “Con la Massese serve concentrazione”

“La Massese si è rinnovata e migliorata molto quest’anno, inserendo in rosa giocatori importanti. Ci aspettiamo una partita combattuta, con in campo due squadre attrezzate. I nostri avversari vengono dati per favoriti, ma noi, dopo la buona prestazione di domenica scorsa, abbiamo l’obiettivo di bissare e portare a casa un risultato positivo”. Così il direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, Maurizio Dal Porto.

“Fisicamente stiamo bene – prosegue – e, a parte Nieri che è stato squalificato, siamo al completo. In campo la Massese sarà aggressiva. Imporrà il proprio gioco per guadagnarsi un risultato pieno. Noi dobbiamo mantenere la concentrazione per non rischiare nei primi minuti di gioco, ma durante tutto l’incontro dobbiamo provare a vincere”.

Nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19 è stato deciso di giocare a porte chiuse.