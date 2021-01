Eccellenza, c’è il summit per decidere sulla ripresa dei campionati

Eccellenza, si lavora per la ripartenza. Dopo le parziali aperture del ministro dello sport Spadafora, con lo stanziamento di finanziamenti per il pagamento dei tamponi alle squadre di calcio per attuare protocolli simili a quelli della serie D, domani (25 gennaio) ci sarà il summit sul tema in Toscana.

“Nell’ottica della politica di massima condivisione con le proprie società affiliate – si legge nella comunicazione ufficiale – il presidente Mangini, unitamente al consiglio direttivo ha organizzato, per lunedì 25 alle 18, una prima riunione in videoconferenza per una verifica relativa ad una eventuale ripartenza, con i presidenti delle società partecipanti al campionato di Eccellenza”.