Eccellenza, Camaiore e Tau ripartono. Stop per Castelnuovo e River Pieve

Sono 21 su 36 le adesioni per la prosecuzione del campionato di Eccellenza.

Il termine di questa mattina (10 marzo) alle 10 per comunicare la volontà di continuare la stagione è scaduto con l’arrivo dei sì, per quanto riguarda la provincia di Lucca delle sole Camaiore e Tau Calcio. Non continueranno a giocare, per questa stagione, ma rimarranno comunque in Eccellenza, invece, Castelnuovo e River Pieve.

Le altre formazioni dell’ex girone A che hanno detto sì sono Cascina, Cuoiopelli, Massese, San Marco Avenza e Zenith Audax.

Si potrebbe concludere il girone di sola andata con sole sette squadre al via o ripartendo da zero o tenendo conto dei risultati già acquisiti fra le formazioni rimaste. Il format, così come il calendario, è tutto da decidere. Si parte, comunque, dopo Pasqua.