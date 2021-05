Il Tau Calcio non si ferma più. Nella settima giornata del campionato di Eccellenza, la squadra di Altopascio si impone con un netto 3-0 nel match casalingo contro il San Miniato Basso. Una partita senza storia: gli amaranto hanno sbloccato la gara all’ultimo secondo del primo tempo con il calcio di rigore di Anzilotti. Nella ripresa la squadra di mister Cristiani ha chiuso la gara con le reti di Rossi e Antoni. Il Tau, ad una partita dalla fine, conquista altri tre punti, sale momentaneamente al secondo posto e continua a credere nei playoff. Continua il sogno della sorpresa del campionato.

Vittoria con qualche brivido sul finale per il Camaiore: avanti per 3-0, la Cuiopelli ha accorciato nei minuti di recupero sul 2-3 ma non è riuscita in quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta.

I risultati

Cascina – Massese 0-0

Cuoiopelli – Camaiore 2-3

CUOIOPELLI: Lampignano; Iannello, Isola, Martinelli, Spinelli, Ghelardoni, Cornacchia, Zocco, Petracci, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Buscè, Diomande, Bonfanti, Carli, Benvenuti L., Montemagni, Moretti. All. Marselli

CAMAIORE: Petroni; Papi, Barsotti, Ricci, D’Alessandro, Signorini, Da Pozzo, Ceciarini, Morelli, Viola, Agostini. A disp.: Mariani, Gori, Giannini, Pacini, Conti, Verdi, Mancini, Benedetti, Bertolucci. All. Bracaloni

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze (Poneti e Scipione di Firenze)

RETI: 11’ pt Viola, 22’ pt Da Pozzo, 17’ st Viola, 40′ st rig. Petracci, 47′ st Martinelli

Fratres Perignano – San Marco Avenza 3-1

Tau Calcio – San Miniato Basso 3-0

TAU CALCIO: Citti; Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai M., Rossi, Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Magini G., Maccagnola, Ceceri, Quilici, Barbera, Fanani, Manfredi, Nieri. All. Cristiani

SAN MINIATO BASSO: Del Bino; Bozzi, Accardo, Borselli, Parenti, Sabatini A., Pecci, Danieli Vaz, Micchi, Demi, Fofi. A disp.: Giannangeli, Bartoli, Santagata, Taddei, Nolè, Cardini, Borgioli, Biondi, Testa. All.: Venturini

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Laganà e Petrakis di Siena)

RETI: 45’ pt rig. Anzilotti, 10’ st Rossi, 24’ st Antoni

Riposa Ponsacco