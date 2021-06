Tau Calcio, Dal Porto alla vigilia dell’incontro con la Massese: “Una partita che vale i play off”

“Una partita che vale i play off”. E’ questo il primo commento del direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio Altopascio Maurizio Dal Porto, alla vigilia dell’incontro di domani (2 giugno) con la Massese per l’ottava giornata di campionato.

“Al momento – prosegue il direttore sportivo – non stiamo facendo alcun tipo di calcolo, sappiamo solo una cosa: dobbiamo vincere. Ce la giochiamo come se fosse il quarto di finale di un torneo. Andremo a Massa consapevoli di affrontare una corazzata, una squadra forte, con giocatori anche di categoria superiore che vuole fortemente il salto di categoria e che, da un certo punto di vista, se lo merita anche. Rispettiamo gli avversari e il loro approccio, ma il nostro è diverso: siamo liberi da ogni tipo di tensione, scenderemo in campo con l’idea di giocare bene come abbiamo fatto finora. Si respira un clima tranquillo, non siamo più preoccupati di altri incontri”.

“Per prepararsi – continua Dal Porto – i nostri hanno fatto un lavoro di scarico, per arrivare con i muscoli pronti e senza affaticamenti. Domani andiamo a giocarci la nostra partita, senza remore, senza freni tirati. Sarà il campo che ci darà tutte le risposte“.