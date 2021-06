Tau Calcio, niente impresa a Massa: i playoff passano dai risultati delle altre

Non riesce al Tau Calcio l’obiettivo di ‘blindare’ la qualificazione ai playoff in attesa dell’ultima di campionato. La Massese riesce nell’intento di conquistare i tre punti ed agganciare proprio gli amaranto in classifica a 13 punti. Ora la sorte del Tau dipende solo dai risultati delle altre. Solo il Fratres Perignano è certo di un posto in ‘paradiso’ a 90’ da termine della regular season.

Male il Camaiore che perde una sfida contro una formazione ormai fuori dai giochi come il San Miniato Basso e deve sperare nell’ultimo match.

Fratres Perignano-Cascina 2-2

Massese-Tau Calcio 2-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Michelotti, Lucaccini, Manfredi F., Papi, Kouko. A disp.: Ventura, Baldini, Bennati, Bonini, Thiam, Mazzucchelli, Centonze, Trotta, Igbineweka. All.: Gassani

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai M., Rossi, Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Nieri, Manfredi, Ceceri, Magini, Maccagnola, Ghilarducci, Fanani, Ricci. All.: Cristiani

ARBITRO: Leoni di Pisa (Veli e Coco di Pisa)

RETI: 23’pt e 50’st Papi

San Marco Avenza-Ponsacco 1-1

San Miniato Basso-Camaiore 3-2

SAN MINIATO BASSO: Giannangeli, Bozzi, Taddei, Nolè, Parenti, Sabatini A., Borselli, Marinari, Micchi, Borgioli, Fofi. A disp.: Del Bino, Bartoli, Biondi, Pecci, Danieli Vaz, Cardini, Demi, Pacciani, Guerra. All.: Venturini

CAMAIORE: Petroni, Papi, Barsotti, Ricci, Galli, Signorini, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci, Viola, Agostini. A disp.: Mariani, Benedetti, Giannini, Conti, Gori, Pacini, Mancini, Bertolucci, Morelli. All.: Bracaloni

ARBITRO: Martini di Arezzo (Perlamagna di Carrara e Guiducci di Empoli)

RETI: 29’pt rig. Geraci, 40’pt Micchi, 45’pt Nolè, 4’st Sabatini A., 30’st Mancini