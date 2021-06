Il Tau Calcio esce a testa altissima dalla semifinale playoff del campionato. A Passare in finale è il Fratres Perignano, che vince 3-1 grazie a bomber Sciapi, autore di una tripletta con le ultime due reti decisive nel secondo tempo supplementare. La squadra altopascese, sorpresa del campionato, regala un’altra grande prestazione, ma non basta per raggiungere la finale per approdare in Serie D. Qualche rammarico per quel grande secondo tempo, in cui gli amaranto non hanno concretizzato le tante occasioni create.

I risultati

Fratres Perignano – Tau Calcio Altopascio 3-1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Pennini, Gamba, Genovali, Canali, Filippi, Fiaschi, Andolfi, Remedi L., Sciapi. A disp.: Martinelli F., Tammaro, Nardi, Pardera, Piletti, Bani, Marcon, Remedi A., Campisi. All. Ticciati

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini, Niccolai M., Rossi, Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Maccagnola, Manfredi, Ceceri, Quilici, Magini G., Fanani, Torrente, Barbera. All. Paolinelli

ARBITRO: Alessandro Niccolai Pistoia (Lembo e Scanu di Valdarno)

RETI: 35′ pt Sciapi, 7′ st Anzillotti; 4′, 8′ sts Sciapi

Foto 3 di 3





Cascina-Massese 0-0