Tau Calcio, confermato il mister Pietro Cristiani per la prossima stagione

Prima Squadra, ai blocchi di partenza. Sono già iniziate le manovre da calcio mercato che porteranno a definire la nuova rosa del Tau Calcio che tornerà a giocare in Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022. Qualche anticipazione è già possibile farla, mentre i due direttori sportivi, Maurizio Dal Porto e Antonio Paolini, stanno lavorando gomito a gomito per la costruzione della squadra.

Innanzitutto, la prima conferma: la panchina amaranto continuerà ad essere assegnata a mister Pietro Cristiani. Dopo due stagioni di innegabili successi, Cristiani proseguirà nel percorso avviato quest’anno, guidando con saggezza e competenza i giovani e i veterani.

Resta in amaranto anche Leonardo Citti, autore di clamorose parate nelle ultime partite di campionato, e il capitano e difensore Dario Fedi. Sempre in difesa, il Tau potrà continuare a fare affidamento su Leonardo Mancini, mentre al centrocampo troveremo anche Marco Niccolai e la new entry del campionato 2020/2021, Luca Anzilotti. Gradita conferma anche per Riccardo Benedetti, attaccante di classe ed Edoardo Antoni, terzino sinistro. Tutti loro punti di riferimento ormai insostituibili per il Tau Calcio.

L’estate, e i colloqui, proseguono e presto il Tau Calcio sarà in grado di rivelare altre conferme importanti.