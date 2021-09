Nuovo colpo del Tau Calcio: dal Real Forte Querceta ecco Alessandro Seriani

Nuovo colpo del Tau Calcio in Eccellenza, Alessandro Seriani. Trequartista classe 2001 cresciuto nell’Empoli under 17 e under 19. La scorsa stagione in forza al Real Forte Querceta.

“Mi sto trovando molto bene – dice Alessandro Seriani – con la squadra e lo staff, sono voluto venire al Tau Calcio perchè i direttori mi hanno fatto sentire importante e perchè la società è molto ambiziosa. Obiettivi personali? Non mi interessano, voglio che la squadra vada bene e spero di poter dare il mio contributo”.