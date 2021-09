Tau Calcio ‘stecca’ la prima: ad Altopascio passa il Camaiore

Coppa Italia di Eccellenza, stecca il Tau Calcio all’esordio. Ad Altopascio passa il Camaiore con un gol di Raffi a fine primo tempo, poi gli amaranto non riescono a recuperare il passivo. Secondo turno del triangolare domenica con la sfida fra il Valdinievole Montecatini di Fabrizio Giovannini e di mister Mucedola. e gli amaranto allenati da Pietro Cristiani

Va al River Pieve il derby più atteso: Cecchini poco dopo il quarto d’ora dall’inizio della ripresa decide la sfida con il Castelnuovo valida per l’andata del primo turno di Coppa.

La prima sfida della stagione fra le due rivali di Eccellenza, giocata a Piazza al Serchio, va dunque ai millionarios dell’ex mister Edoardo Micchi ma la prossima settimana al Nardini ci si gioca il passaggio del turno, aperto a tutti i risultati.

I risultati

River Pieve – Castelnuovo 1-0

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramaciotti, Filippi, Byaze, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti, Maggi. A disp.: Rossi, Petretti, Fargli, Centoni, Rocchiccioli, Tardelli, Morelli, Longhi, Ferri. All.: Micchi.

CASTELNUOVO: Pili, Bacci, Morelli, Galletti, Biagioni, Inglese, Casci, Marganti, Galloni, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Frugoli, Valienzi, Orsetti, Ghafouri, Telloli, Magera, Lucchesini, Gheri, Bucsa. All.: Biggeri

RETI: 18’st Cecchini



Tau Calcio – Camaiore 0-1 (riposa Montecatini)

TAU ALTOPASCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini,Fedi, Niccolai, Pratesi, Mengali, Doveri, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Pardini, Filieri, Seriani, Manfredi, Falorni, Antoni, Fattorini, Fazzini. All.: Cristiani

CAMAIORE: Vozza, Bartolomei, Signorini, Ricci, Crecchi, Verdi, Bonuccelli, Biagni, Raffi, Viola, D’Antongiovanni. A disp.: Mariani, Orlandi, Agostini, Biasci, Conti, Gori, Dell’Amico, Posenato, Mazzucchielli. All.: Bracaloni

RETI: 44′ pt Raffi



