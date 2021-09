Tau Calcio corsaro a Montecatini per la sfida di Coppa

Coppa Italia di Eccellenza, non si conclude la sfida fra Castelnuovo e River Pieve. Con la formazione ospite in vantaggio di due reti al 31′ della ripresa l’arbitro D’Orta di Pisa a causa delle forti raffiche di vento e del blackout generale nella zona degli impianti sportivi, infatti, ha dichiarato la sospensione della gara.

Esulta il Tau Calcio che nella seconda gara del triangolare che vede al via anche il Camaiore espugna il campo di Montecatini. Segna prima Benedetti per gli amaranto a fine primo tempo, quindi Mengali a inizio ripresa. Per gli annali la rete di Marsiglia per i termali. Il girone si chiude con la sfida Camaiore – Montecatini. .

Castelnuovo – River Pieve sospesa sullo 0-2 al 31’st

CASTELNUOVO: Pili, Casci, Orsetti, Galletti, Bacci, Valiensi, Lucchesini, Marganti G., Galloni, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Frugoli, Marganti M., Biagioni, Telloli, Ghafouri, Ghiloni, Magera, Gheri, Bucsa. All.: Biggeri

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramaciotti, Filippi, Byaze, Fontana, Petretti, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti, Ferri. A disp.: Tozzini, Benassi, Faraglia, Centoni, Longhi, Tardelli, Rocchiccioli, Maggi, Morelli. All.: Micchi

ARBITRO: D’Orta di Pisa (De Stefano di Empoli e Smecca di Carrara)

RETI: 34’pt rig. Satti, 10’st Cecchini

Montecatini-Tau Calcio 1-2

MONTECATINI: Petroni, Giglio, Benvenuti S., Mariotti, Isola, Antonelli, Marseglia, Granucci, Ferrario, Malih, Moscardi. A disp.: Santi, Benvenuti D., Paduano, Benvenuti L., Fanti, Cipriani, Asani, Ortu, Gori. All.: Mucedola

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Pardini, Anzilotti, Quilici, Mancini, Seriani, Niccolai M., Mengali, Doveri, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Filier, Pratesi, Fazzini, Manfredi, Amorusi, Fattorini, Niccolai T., Antoni. All.: Cristiani

ARBITRO: Bruni di Siena (La Veneziana di Viareggio e Rocchi di Pontedera)

RETI: 45′ pt Benedetti, 10’st Mengali, 30’st Marsiglia