Scoppiettante esordio per l’Eccellenza: pari per Camaiore e Tau Calcio

Subito gare scoppiettanti per il campionato di Eccellenza. Ma la prima giornata non sorride alle formazioni della provincia di Lucca. Cade in casa nel finale il Castelnuovo, con un gol di Caggianese per la Zenith Prato a pochi minuti dal termine del match. Cade all’ultimo minuto anche la River Pieve dopo una gara entusiasmante sul prestigioso terreno di gioco della Massese. Non va oltre il pari a Signa in uno dei big match di giornata il Camaiore. Pari anche per il Tau Calcio con la Lastrigiana: ad Altopascio la sfida si conclude senza reti.

Castelnuovo – Zenith Prato 1-2

CASTELNUOVO: Pili, Giusti G. (17’st Marganti Gia.), Telloli (43’st Magera), Biagioni L. (17’st Orsetti), Biagioni R., Inglese, Casci, Galletti, Ghafouri (2’st Lucchesi), Piacentini, El Hadoui. A disp.: Papeschi, Valiensi, Marganti M., Lucchesi, Bucsa, Ghiloni. All.: Biggeri

ZENITH PRATO: Cecconi, Braccini (15’st Olivieri), Perugi, Del Colle, Benvenuti, Bagni, Ammannati (26’st Gianotti), Gori, Falteri (18’st Vollero), Chianese, Caggianese. A disp.: Marziano, Castiello, Braccesi, Mari I. All.: Bellini

RETI: 24’pt Caggianese, 5’st Piacentini, 41’st Chianese

NOTE: Ammoniti Biagioni L., Inglese, Chianese

Massese – River Pieve 4-3

MASSESE: Barsottini, Bennati, Brignone, Scampini (14’pt Lucaccini F, 37’st Carlini), Zambranda, Lucaccini R., Casalini (30’st Bonini M.), Fall, Lorenzini (11’st Manfredi F.), Tripoli, Franzese. A disp.: Biagioni, Baldini, Lezza, Bonati, Bonini L. All.: Gassani

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramacciotti, Filippi (29’st Petretti), Byaze (46’st Ferri), Benassi, Leshi (44’st Morelli), Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti (35’st Rocchiccioli), Maggi (5’st Cenntoni). A disp.: Manfredi,Nerici, Faraglia, Fanani, Fontana. All.: Micchi

RETI: 20’pt Pieretti, 28’pt e 8’st Franzese, 39’pt Tripoli, 45’pt Cecchini, 13’st Petracci, 43’st Zambarda

NOTE: Espulsi Benassi al 46’pt, Brignone all’11’st e Petracci al 19’st. Ammoniti Casalioni, Lorenzini, Tripoli e Lucaccini Riccardo

Partita d’altri tempi per l’esordio del campionato del River Pieve a Massa. Alla fine sono i padroni di casa, che puntano alla vittoria del campionato, a spuntarla. ma che fatica contro un River che dimostra di poter dire la propria in campionato. È Pieretti, 19enne di belle speranze, a portare in vantaggio i suoi, ma prima della fine del tempo arriva il sorpasso firmato da Franzese di testa e dall’ex calciatore professionista Tripoli. Nel recupero la gara si infiamma: Cecchini pareggia sfruttando una respinta corta della difesa, poi Benassi si fa espellere per doppia ammonizione lasciando i suoi in dieci per tutta la ripresa. A inizio secondo tempo Franzese concede il bis per il 3-2, ma stavolta è il doppio giallo a Brignone che ristabilisce la parità numerica. Bomber Petracci, allora, con un gran colpo di testa fa 3-3 ma poi si fa anche lui espellere per somma di ammonizioni. Il finale è all’arrembaggio per i locali che vingono la partita grazie a un calcio di punizione di Zambarda.

Signa – Camaiore 1-1

Tau Calcio-Lastrigiana 0-0