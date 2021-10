Tau Calcio e Camaiore vincono e convincono nelle sfide della terza di campionato

Tau Calcio e Camaiore da tre punti nelle sfide della terza giornata di campionato di Eccellenza. Le due formazioni dominano le sfide contro San Marco Avenza. Finiscono in parità le partite delle garfagnine Castelnuovo e River Pieve. I gialloblu di Biggeri non vanno oltre le reti bianche in casa con il Prato 2000. Il River Pieve esce indenne sul campo del Montecatini: dura solo tre minuti la gioia del vantaggio, poi il Montecatini agguanta il pari con cui si conclude la sfida.

Castelnuovo – Prato 2000 0-0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Bacci, Giusti G., Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Marganti G., Valiensi, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Pili, Telloli, Orsetti, Galletti, Ghafouri R., Magera, Lucchesi, Ghiloni, Nardini. All.: Biggeri

PRATO 2000: Brunelli, Zinna, Fratoni, Lunghi, Mazzanti, Ghidotti, Baroncelli, Casati, Dingozi, Servillo, Algerino. A disp.: Pellegrini, Testaguzza, Chiti, Rozzi, Safina, Proietto, Parrini, Mearini, Liscio.

San Marco Avenza – Camaiore 0-2

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baexa Rosales, Valori, Raffo, Mosti, Zuccarelli, De Angeli, Montecalvo, Buffa, Diawara, Gabrielli. A disp.: Lombardo, Lazri, Braida, Mazzei, Cacciatori, Babbini, Perinelli, Doretti. All.: Della Bona

CAMAIORE: Vozza, Bartolomei, Agostini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Brizzi, Biagini, Raffi, Viola, Geraci. A disp.: Mariani, Orlandi, Dell’Amico, Biasci, Crecchi, Mazzucchelli, Bonuccelli, Posenato, D’Antongiovanni. All.: Bracaloni

ARBITRO: Tropiano di Bari (Ballotti e Gallà di Pistoia)

RETI: 45’pt Raffi, 30’st rig. Viola

Tau Calcio – Zenith Prato 2-1

TAU CALCIO: Di Biagio, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai M., Seriani,. Mengali, Doveri, Benedetti. A disp.: Carcani, Lucchesi, Pratesi, Fattorini, Pardini, Manfredi, Filieri, Antoni, Falorni. All.: Cristiani

ZENITH PRATO: Giannotti, Bagni, Braccini, Gori, Perugi, Cecconi, Benvenuti, Del Colle, Chianese, Vollero, Mari. A disp.: Turri, Ammendola, Campionini, Pagnotta, Braccesi, Castiello, Frattesi, Scardilli. All.: Bellini

ARBITRO: Curcio di Siena (Laganà e Petrakis di Siena)

RETI: 38’pt e 23’st Benedetti, 40’st Chianese

Montecatini – River Pieve 1-1

MONTECATINI: Santi, Isola, Benvenuti S., Mariotti, Giglio, Granucci, Marseglia, Mauch, Moscardi, Gori, Tempestini (19’st Benvenuti L.). A disp.: Petroni, Antonelli, Cipriani, Benvenuti D., Fanti, Perlongo, Paduano, Mehmeday. All.: Mucedola

RIVER PIEVE: Manfredi, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Mitrotti, Benassi (30’st Leshi), Satti, Fanani (41’st Maggi), Petracci, Pieretti (25’t Petretti), Morelli (25’st Rocchiccioli). A disp.: Tonarelli, Fontana, Ferri, Centoni, Faraglia. All.: Micchi

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Bertelli e Scanu di Firenze)

RETI: 20’st Filippi, 23’st Granucci