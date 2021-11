Eccellenza, un turno di conferme. Il Tau Calcio vince anche in Garfagnana, nel derby con la River Pieve, e vola. Lo fa grazie a un gol di Niccolai e ad un’autorete, che conferma gli altopascesi in vetta alla graduatoria. Il Castelnuovo esce indenne dal difficile campo di Signa. Il Camaiore cala il tris contro la Pontremolese cui non serve il cambio di panchina.

Camaiore – Pontremolese 3-1

PONTREMOLESE: Santini, Manenti, Filippi A., Menichetti, Mutti, Sbarra, Lecchini, Gabrielli, Saia, Occhipinti, Musetti.

RETI: 3’pt Biagini, 31’pt Raffi, 9’st Occhipinti, 45’st Bonuccelli

River Pieve – Tau Calcio 1-2

RIVER PIEVE: Manfredi, Benassi, Filippi, Byaze, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti, Fanani. A disp.: Tonarelli, Centoni, Faraglia, Morelli, Ferri, Maggi, Rocchiccioli, Angeli, Orsi. All.: Micchi

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai M., Pratesi, Mengali, Antoni, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Lucchesi, Doveri, Falorni, Manfredi, Seriani, Fazzini, Lattanzi, Pardini. All.: Cristiani

RETI: 10’pt Pieretti, 32’st Niccolai, 40’st aut. Filippi

Una vittoria all’ultimo respiro per i ragazzi di mister Cristiani, che sotto di un gol dopo cinque minuti e in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione di Mengali (doppia ammonizione), riescono a ribaltare il risultato nella seconda frazione con un tiro da fuori di Niccolai e un autogol allo scadere.

“E’ stata una grande prova di maturità da parte di tutta la squadra, che ha portato a casa una vittoria importantissima contro una formazione molto difficile da affrontare – ha commentato il ds del Tau Calcio Maurizio Dal Porto. – Le partite non si vincono sempre in punta di fioretto, a volte c’è bisogno della spada. Oggi non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior calcio a causa di una partita molto maschia e con tante interruzioni, ma i ragazzi si sono adattati bene dimostrando grande compattezza. Faccio i complimenti ai nostri avversari per come hanno disputato questa partita e ancora di più ai nostri ragazzi per la tenacia e la voglia di vincere che hanno dimostrato”.

Signa – Castelnuovo 1-1

SIGNA: Daddi L., Franzoni, Becagli, Gemignani F., Tempestini, Mariani, Munno, Ficarra, Tempesti, Coppola A., Alesso. A disp.: Sannino, Capochiani, Intreccialagli, Nencini, Dallai, Giuliani, Rosi, . All.: Cristiani

CASTELNUOVO: Pili, Giusti G., Valiensi, Biagioni L., Galletti, Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Papeschi, Marganti, Orsetti, Cecchi, Ghiloni, Magera, Lucchesini, Gheri, Ghafouri R.. All.: Biggeri

RETI: 31’pt Alesso, 10’st Biagioni R.