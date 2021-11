Tau Calcio a gonfie vele: violato il terreno di gioco del Signa. River da tre punti

La giornata di Eccellenza è in chiaroscuro per le formazioni lucchesi. Chi sorride è la capolista Tau Calcio che viola con autorità il campo del Signa. Tre punti anche per il River Pieve, che torna alla vittoria in un match fondamentale quale quello con la Pontremolese rimontando dallo 0-2 dei primi 10 minuti di gara. Si fa rimontare due volte il Camaiore i rigori realizzati da Geraci ma la Zenith Prato è tenace a conquistare il pari. Infine le dolenti note del Castelnuovo di Contadini, che anche da Massa esce senza punti in carniere: un gol per tempo e vincono i bianconeri di Lavezzini.

Camaiore – Zenith Prato 2-2

CAMAIORE: Vozza, Bartolomei, Agostini, Ricci, Arnaldi, Orlandi, Brizzi, Biagini, Raffi, D’Antongiovanni, Geraci. A disp.: Mariani, Biasci, Dell Amico, Tabarrani, Crecchi, Adami, Mazzucchelli, Carmazzi, Gori. All.: Bracaloni

ZENITH PRATO: Marziano, Bagni, Benvenuti, Caggianese, Chianese, Del Colle, Gianotti, Gonfiantini, Manganiello, Mari I., Pagnotta. A disp.: Perugi, Maretto, Cecconi, Ammannati, Braccini, Castiello, Falteri, Gori L.. All.: Bellini

RETI: 18’pt rig.e 33’st rig. Geraci, 2’st Manganiello, 45’st Falteri

Massese – Castelnuovo 2-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Zambarda, Garcia De Cortazar, Bennati, Fall, Franzese, Papi, Soumahoro. A disp.: Leone, Manfredi F., Cartano, Baldini, Bonini L., Bonini M., Carlini, Casalini, Lezza. All.: Lavezzini

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti G., Telloli, Biagioni L., Galletti, Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, Lucchesi, Orsetti. A disp.: Pili, Bucsa, Magera, Ghiloni, Valiensi, Gheri, Piacentini, Morelli, Ghafouri R.. All.: Biggeri

RETI: 10’pt Soumahoro, 37’st Papi

River Pieve – Pontremolese 3-2

RIVER PIEVE: Manfredi, Benassi, Fanani, Byaze, Mitrotti, Ramacciotti, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti, Maggi. A disp.: Tozzini, Fontana, Faraglia, Centoni, Rocchiccioli, Ferri, Ricciarelli, Angeli, Filippi. All.: Micchi

PONTREMOLESE: Santini, Rossi, Mutti, Scaldarella, Lecchini, Menichetti, Gabrielli, Zucconi, Occhipinti, Saia, Musetti. A disp.: Gavellotti, Benincasa, Barontini, Bortolasi, D Angelo D., Tavaroni, Rosaia, Micheli L.. All.: Sabatini

RETI: 6’pt Saia, 11’pt Gabrielli, 6’st Petracci, 8’st Cecchini, 23’st Satti

Signa – Tau Calcio 0-2

SIGNA: Sannino, Franzoni (15’st Alesso), Nencini, Gemignani F., Mariani, Decagli, Giuliani (15’st Dallai), Ficarra, Tempesti, Coppola, Rosi (29’st Gemignani.M). A disposizione: Daddi, Tempestini, Munno, Tognazzi. All,: Cristiani Enrico

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai (44’st Lattanzi), Pratesi (37’st Fazzini), Falorni (10’st Mengali), Doveri, Benedetti (32’st Antoni). A disposizione: Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Filieri. Allenatore: Cristiani Pietro

RETI: 13’pt Doveri, 10’st Benedetti

NOTE: Al 10′ Carcani para un calcio di rigore a Tempesi

Altra vittoria per il Tau Calcio che vince fuori casa contro il Signa che, fino ad oggi, era secondo in classifica.

Primo tempo molto equilibrato che si accende al 10’ minuto quando il direttore di gara concede un rigore ai padroni di casa per un fallo di Fedi su Tempesti. È proprio il numero 9 del Signa che si incarica di batterlo ma Carcani risponde presente neutralizzando il tiro dell’attaccante.

Dopo pochi minuti il Tau passa in vantaggio con Doveri, bravo a ribattere a rete una girata di testa di Mancini che però aveva colpito il palo. Prima frazione di gioco che finisce con la squadra amaranto in vantaggio.

Nel secondo tempo il Tau tiene in mano il pallino del gioco e al 55’ Benedetti trova il gol del raddoppio. La squadra di mister Cristiani prova più volte a chiudere la partita sfiorando il gol in più occasioni (da annotare anche la seconda traversa stagionale di Falorni), ma il Signa è bravo a chiudere tutti gli spazi.

La partita finisce quindi 2 a 0 in favore del Tau Calcio che si porta a quota 20 punti in classifica.