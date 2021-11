River Pieve, successo convincente nell’anticipo con il Camaiore

River Pieve-Camaiore 2-1

RIVER PIEVE: Tonarelli, Benassi, Fanani (34’st Fontana), Byaze, Mitrotti, Ramacciotti, Satti, Cecchini, Petracci (34’pt Rocchiccioli, 43’st Faraglia), Petretti Nerici (48’st Centoni), Maggi (18’st Ferri). A disp.: Manfredi, Filippi, Angeli, Leshi. All.: Micchi.

CAMAIORE: Vozza, Bartolomei, Orlandi (14’st Biasci), Ricci, D’Antongiovanni, Verdi, Brizzi (28’st Tabarrani), Biagini, Raffi, Viola, Mazzucchelli (6’st Dell’Amico). A disp.: Mariani, Carmazzi, Agostini, Crecchi, Basili. All.: Bracaloni

ARBITRO: Neto di Pisa (Mangoni di Pistoia e Rocchi di Pontedera)

RETI: 2’st Maggi, 8’st Rocchiccioli, 49’st Raffi

NOTE: Ammoniti Rocchiccioli, Orlandi, D’Antongiovanni, Mazzucchelli

Vince nell’anticipo il River Pieve contro il Camaiore nel derby di giornata di Eccellenza. Un successo che matura nel secondo tempo ma che è stato meritato per i garfagnini, che possono così allungare la striscia di successi nelle gare interne.

Nel primo tempo le due squadre si studiano ma non disdegnano sortite verso la porta avversaria: ci prova D’Antongiovanni ma trova Tonarelli presente, dall’altra parte molte azioni non finalizzate a due passi dalla porta avversaria. Prima della fine del tempo dà forfait bomber Petracci e sembra un brutto segnale per i ‘millionarios’ in vista della ripresa.

Nel secondo tempo al 3’, però, è la River Pieve a passare: a realizzare la rete del vantaggio è Maggi. Sei minuti e Rocchiccioli, proprio il sostituto di Petracci, fa 2-0 e mette in cassaforte il risultato. Anche perché il Camaiore non riesce a ribattere e a imbeccare in maniera pulita gli attaccanti. Solo nel recupero un colpo di testa di Raffi accorcia il risultato ma è un gol che serve solo per le statistiche.