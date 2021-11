Eccellenza, il Tau Calcio prosegue senza rivali in campionato. Gli amaranto di Cristiani ad Altopascio battono anche la resistenza della Massese nella ripresa: prima Fazzini, entrato dalla panchina, quindi una sfortunata autorete di Zambarda fanno 2-0.

Primo hurrah per il Castelnuovo, che vince sul terreno di gioco degli ex Gori e del dg Fabrizio Giovannini. Decide un calcio di rigore di Galloni nella ripresa (nel video).

Tau Calcio – Massese 2-0

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai M., Pratesi, Mengali, Doveri, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Falorni, Lattanzi, Antoni, Fattorini. All.: Cristiani

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Zambarda, Garcia De Cortazar, Casalini, Fall, Franzese, Papi, Soumahoro. A disp.: Leone, Bennati, Baldini, Cartano, Carlini, Lezza, Manfredi F., Bonini L., Bonini M.. All.: Lavezzini

RETI: 9’st Fazzini, 36’st aut. Zambarda

Montecatini – Castelnuovo 0-1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Petroni, Benvenuti, Benvenuti S., Mariotti, Giglio, Granucci, Marseglia, Benvenuti L., Moscardi, Tempestini, Antonelli. A disp.: Santi, Paduano, Cipriani, Ciervo, Perlongo, Ortu, Malih, Diop, Gori. All.: Mucedola

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti, Telloli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, Piacentini, Lucchesi. A disp.: Pili, Bacci, Valiensi, Morelli, Orsetti, Galletti, Brugiati, Ghafouri, Gheri. All.: Biggeri

RETI: 20’st rig. Galloni