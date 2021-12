Tau Calcio sempre più in alto: successo nell’anticipo nel derby con il Castelnuovo

Tau Calcio – Castelnuovo 2-0

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Pardini, Anzilotti, Mancini, Lucchesi, Seriani, Niccolai M., Granito, Doveri, Benedetti. A disp.: Di Biagio, Amorusi, Vellutini, Quilici, Bargellini, Manfredi, Mengali, Bacci, Falorni. All.: Cristiani

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Pili, Bacci, Morelli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, Galletti, El Hadoui. A disp.: Papeschi, Telloli, Valiensi, Magera, Gheri, Lucchesini, Ghiloni, Venanzi, Bonaldi. All.: Biggeri

ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Luzi del Valdarno e Pacini di Empoli)

RETI: 50′ Seriani, 52′ Doveri

Non fa sconti la capolista Tau Calcio nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato di Eccellenza. Il Tau Calcio di Pietro Cristiani supera nettamente il Castelnuovo fra le mura amiche e conferma la vetta nel girone A. Primo tempo equilibrato, con il risultato che non si sblocca.

Nella ripresa, però, le diverse forze in campo si vedono nell’arco di sette minuti: il tempo che serve per il micidiale uno-due dei padroni di casa firmato Seriani e Doveri dal quale i gialloblù di Biggeri non riescono a rialzarsi.