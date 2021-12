Camaiore, tris al Montecatini nell’ultima parte di gara

Camaiore – Montecatini 3-0

CAMAIORE: Mariani, Bartolomei, Agostini (30’pt Bonuccelli, 24’st Tabarrani), Ricci, Arnaldi, Verdi, Brizzi, Biagini, Raddi, D’Antongiovanni, Geraci (36’st Orlandi). A disp.: Vozza, Biasci, Carmazzi, Crecchi, Signorini, Dell’Amico. All.: Bracaloni

MONTECATINI: Petroni, Isola, Antonelli, Mariotti, Giglio, Granucci, Marseglia, Cipriani, Moscardi, Benvenuti, Tempestini. A disp.: Santi, Giannini, Turelli, De Marco, Ortu, Malih, Perlongo, Gori. All.: Mucedola

ARBITRO: Biagi di Pisa (Cinotti di Livorno e De Matteis di Empoli)

RETI: 25’st Arnaldi, 34’st Geraci, 45’st Raffi

NOTE: Ammoniti Granucci, Brizzi, D’Antongiovanni, Antonelli

Tutto facile per il Camaiore contro il Montecatini? Affatto.

Non inganni il punteggio, maturato tutto nel finale di gara. La formazione di casa suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio degli avversari termali. Dopo la rete di Arnaldi, però, tutto si mette in discesa, gli spazi si aprono e nel finale arrivano le reti di Geraci e Raffi a rendere più sonoro il punteggio e a candidare i versiliesi alla lotta per i playoff di campionato.