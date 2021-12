Castelnuovo cala il poker per iniziare il girone di ritorno. Ok il Camaiore

Eccellenza, giornata da incorniciare per il Castelnuovo. Che inizia il girone di ritorno con un piglio quasi inattesa, violando per 4-1 il campo dello Zenith Prato con una partita sontuosa. Tre punti formato playoff per il Camaiore in casa contro il Signa mentre cade senza quasi lottare il River Pieve di Micchi contro la Massese. Non si è giocata, per una quarantena nel gruppo squadra della Lastrigiana, la sfida al vertice fra i fiorentini e il Tau Calcio.

Lastrigiana – Tau Calcio rinviata

Camaiore – Signa 2-1

CAMAIORE: Mariani, Bartolomei, Agostini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Brizzi, Biagini, Raffi, D’Antongiovanni, Geraci. A disp.: Vozza, Biasci, Carmazzi, Crecchi, Bonuccelli, Dell’Amico, Orlandi, Tabarrani, Signorini. All.: Bracaloni

SIGNA: Sannino, Franzoni, Nencini, Gemignani F., Tempestini, Becagli, Rosi, Ficarra, Tempesti, Lava, Dallai. A disp.: Daddi, Mariani, Capochiani, Gemignani Michele, Munno, Giuliani, Coppola, Alesso. All. Cristiani

ARBITRO: Orazietti di Nichelino (Tranchida di Pisa e Guiducci di Empoli)

RETI: 7’pt Raffi, 8’pt Lava, 20’pt Geraci

River Pieve – Massese 0-2

RIVER PIEVE: Tonarelli, Benassi, Leshi, Byaze, Mitrotti, Fontana, Satti, Cecchini, Maggi, Pieretti, Filippi. A disp.: Manfredi, Ramacciotti, Faraglia, Centoni, Morelli, Ferri, Petracci. All.: Micchi

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Cartano, Rudi, Bennati, Bonini L., Franzese, Papi, Casalini. A disp.: Leone, Baldini, Lezza, Bonini M., Manfredi F., Alberti, Leone. All.: Lavezzini

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Corsini di Livorno e Gelli di Prato)

RETI: 42’pt Bonini, 21’st aut. Benassi

Zenith Prato – Castelnuovo 1-4

ZENITH PRATO: Marziano, Perugi, Gonfiantini, mari, Braccini; Gianotti, Chianese, Ammannati, Caggianese, Pagnotta, Manganiello. A disp.: Cecconi, Maiolino, Diffini, Castiello, Pagli, Falteri, Braccesi, Belli. All.: Bellini

CASTELNUOVO: Pili, Bacci, Morelli, Piacentini, Biagioni, Inglese, Casci, Galletti, Gheri, El Hadoui, Magera. A disp.: Papeschi, Telloli, Marganti, Bonaldi, Nardini, Valiensi, Ghiloni, Lucchesini, Gennai. All: Biggeri

ARBITRO: Martini di Arezzo (Quartararo di Firenze e Galla di Pistoia)

RETI: 14’pt Magera, 40’pt El Hadoui, 37’st Casci, 43’st Manganiello, 45’st Inglese