Tau, ritorno ai tre punti: successo nel derby con il Camaiore

Sorride a Castelnuovo e Tau Calcio la ripartenza del campionato di Eccellenza. I gialloblu di Biggeri con Piacentini su calcio di rigore, realizzato quando gli avversari erano in dieci (finiranno in nove) conquistano tre punti importantissimi per credere nella salvezza. Tre punti utili per credere nella promozione per il Tau Calcio che con Doveri continua la corsa d’alta classifica sbarazzandosi del Camaiore. Cade nel finale sul campo del San Marco Avenza il River Pieve, che era stato a lungo in vantaggio dopo la rete di Maggi.

Castelnuovo – Pontremolese 1-0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti G., Morelli, Galletti, Biagioni R., Inglese, Lucchesi, Marganti G. (1’st Magera), Gheri (40’st Montemagni), Piacentini (35’st Palmieri), El Hadoui. A disp.: Pili, Marganti, Bonaldi, Telloli, Valiensi, Ghiloni. All.: Biggeri

PONTREMOLESE: Santini, Miceli, Gabrielli, Sbarra, Filippi A., Barontini, Filippi G., Cargioli (42’st Tonazzini), Occhipinti, Musetti, Saia. A disp.: Pagani, Mutti, Rossi, Fortunati, Scaldarella, Zucconi, Micheli L., Carlini. All.: Sabatini

ARBITRO: Neto di Pisa (Pucci di Carrara e Scorteccia di Firenze)

RETI: 16’st rig. Piacentini

NOTE: Espulso Filippi al 27’st e Gabrielli al 41’st. Ammonito Piacentini

San Marco Avenza – River Pieve 2-1

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari, Mosti S., Baeza Rosales, Cucurnia, Viti, Raffo, Bruzzi, Montecalvo, Buffa. A disp.: Azioni, Bernuzzi, Mazzei, Babbini, Pedrazzi, Pinelli, Michelotti, Tornari, Mancini. All.: Della Bona Giuseppe

RIVER PIEVE: Tonarelli, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Benassi, Leshi, Satti, Cecchini, Petracci, Maggi, Fanani. A disp.: , Centoni, Fontana, Ricciarelli, Morelli, Rocchiccioli, Pieretti. All.: Micchi Edoardo

ARBITRO: Mascelloni di Grosseto (Lombardi di Pontedera e Coco di Pisa)

RETI: 7’pt Maggi, 37’st Bruzzi, 49’st Mancini

Tau Calcio – Camaiore 1-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Carani, Niccolai, Pratesi (21’st Fazzini), Mengali, Doveri (37’st Falorni), Benedetti R. A disp.: Bacci, Lucchesi, Pardini, Benedetti G., Fattorini, Granito, Menconi. All.: Cristiani

CAMAIORE: Mariani, Bartolomei, Signorini (30’st Bonuccelli), Ricci, Arnaldi (30’st Agostini), Da Pozzo, Brizzi, Biagini, Raffi, D’Antongiovanni, Geraci. A disp.: Vozza, Crecchi, Biasci, Adami,. Dell’Amico, Orlandi, Viola. All.: Bracaloni

ARBITRO: Cremone di Pisa (Marchetti di Pistoia e Poggipollini di Empoli)

RETI: 20’st Doveri