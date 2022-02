Eccellenza, Camaiore ko in casa con il San Marco Avenza

Camaiore – San Marco Avenza 1-2

CAMAIORE: Mariani, Bartolomei, Signorini, Ricci, Arnaldi, Da Pozzo, Brizzi, Biagini, Raffi, D’Antongiovanni, Geraci. A disp.: Vozza, Agostini, Crecchi, Orlandi, Tabarrani, Biasci, Viola, D’Alessandro, Posenato. All.: Bracaloni

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Raffo, Cucurnia, Mosti S., Zuccarelli, Viti, Montecalvo, Bruzzi, Pedrazzi, Mancini. A disp.: Lombardo, Baeza Rosales, Mazzei, Pinelli, Sparaciari, Babbini, Michelotti, Tornari, Buffa. All.: Della Bona

ARBITRO: Mazzi di Prato (Furiesi di Empoli e Rocchi di Pontedera)

RETI: 30’pt Pedrazzi, 13’sr Raffo, 24’st Da Pozzo

Il Camaiore cade in casa. Nell’anticipo valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, la squadra allenata da Bracaloni va ko 2-1 in casa contro il San Marco Avenza. A decidere la gara le reti di Pedrazzi e Raffo, inutile il gol di Da Pozzo.

Il Camaiore resta a 18 punti, il San Marco Avenza sale a 17.