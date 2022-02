Tau Calcio fermato sul pari dalla Zenith Prato: la Lastrigiana si allontana

Giornata per nulla positiva per le formazioni lucchesi di Eccellenza. Il Tau Calcio vede allungare in vetta la Lastrigiana con il pareggio per 2-2 sul campo della Zenith Prato: non bastano le reti del bomber Granito. Pari senza reti a Prato con il Prato 2000 per il Castelnuovo. Cade a Piazza al Serchio il River Pieve con il Montecatini già ultimo della classe.

Prato 2000 – Castelnuovo 0-0

PRATO 2000: Brunelli, Proietto (25’st Servillo), Testaguzza, Lunghi (43’st Liscio), Mazzanti, Zinna, Baroncelli, Safina, Dingozi, Rozzi (25’st Algerino), Mearini. A disp.: Pellegrini, Rosselli, Giusti, Franchini, Ndou, Kowalski. All.: Settesoldi

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti G., Morelli, Galletti, Biagioni L., Inglese, Magera, El Hadoui, Gheri, Piacentini, Lucchesi. A disp.: Berlingacci, Bonaldi, Telloli, Valiensi, Ghiloni, Marganti G., Casci, Palmieri, Montemagni. All.: Biggeri

ARBITRO: Avelardi di Livorno (Orsini di Pontedera e Chernenkova di Piombino)

Portieri non impegnati e le uniche due occasioni vere per far gol le ha avute il Prato 2000 quasi allo scadere quando su un’ottima ripartenza manovrata dopo un calcio d’angolo a favore del Castelnuovo, Servillo si invola sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone invitante sul quale si avventava Dingozi di piatto destro ma incredibilmente manda alto- Poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra dopo un batti e ribatti la palla veniva crossata bassa dalla destra e Algerino al volo di sinistro manda a lato.

Per il resto grande lotta a centrocampo su ogni pallone, nessuna delle contendenti è riuscita ad esprimere una trama di gioco che permettesse l’avvicinamento alla porta avversaria.

River Pieve – Montecatini 1-2

RIVER PIEVE: Tonarelli, Benassi, Filippi, Byaze (39’st Faraglia), Leshi, Centoni, Satti, Cecchini, Rocchiccioli (42’st Ferri), Pieretti (22’st Fanani), Morelli (22’st Maggi). A disp.: Fontana, Faraglia, Ramacciotti, Ricciarelli, Tardelli. All.: Micchi

MONTECATINI: Santi, Giglio, Isola (48’st Aiello), Mariotti, Benvenuti (23’st Benvenuti – 2002), Granucci, Marseglia, Malish (17’st Tempestini), Masini, Gori (35’st Moscardi), Sabia (25’st Papagni). A disp.: Petroni, Antonelli, Fanti, Ciervo. All.: Mucedola

ARBITRO: Labruna di Pontedera (Napolano di Empoli e Guadagni di Pisa)

RETI: 35’pt Gori, 27’st Rocchiccioli, 31’st Granucci

NOTE: Ammoniti Santi, Giglio, Isola, Benvenuti, Marseglia, Malih, Tempestini

Zenith Prato – Tau Calcio 2-2

ZENITH PRATO: Cecconi, Castiello, Gonfiantini, Gori, Benvenuti, Bagni, Ammannati, Perugi, Chianese, Manganiello, Caggianese. A disp.: Marziuano, Maretto, Belli, Del Colle, Gianotti, Falteri, Braccesi. All.: Bellini

TAU CALCIO: Di Biagio, Borgia, Quilici, Anzillotti, Mancini, Carani, Biccolai, Pratesi, Granito, Fazzini, Benedetti R. A disp.: Bacci, Lucchesi, Pardini, Benedetti Gò, Antoni, Fattorini, Mengali, Falorni, Menconi. All.: Cristiani

ARBITRO: Niritsalama di Roma (Cucciniello e Peloni di Arezzo)

RETI: 10’pt e 35’pt Granito, 20’pt Perugi, 29’pt Caggianese

NOTE: 15’st espulso Benvenuti