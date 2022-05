Playoff promozione: Tau Calcio travolto dal Livorno al Porta Elisa nella ripresa

Tau Calcio – Livorno 1-3

TAU CALCIO: Di Biagio, Borgia (37′ pt Lucchesi), Quilici, Anzilotti (34′ st Falorni), Mancini), Carani (25’st. Pardini), Antoni, Niccolai, Mengali (6′ st Granito), Doveri, Fazzini (25’st Benedetti R.). A disp.: Bacci, Pratesi, Benedetti G., Fattorini, All.: Bargellini (ff)

LIVORNO: Mazzoni, Gargiulo, Ferretti (25’st Apolloni), Vantaggiato (43’st Durante), Palmiero, Giuliani, Franzoni (30’st Pulina), Bellazzini (30’st Ghinassi), Gelsi (15’st Frati), Pecchia, Russo. A disp.: Pulidori, Giampà, Panebianco, Marinai. All.: Angelini

ARBITRO: Nannelli del Valdarno (Quartararo di Firenze e Scanu di Valdarno)

RETE: 21’st , 30’st e 33′ st Vantaggiato, 49’st Benedetti

NOTE: Ammoniti Bellazzini, Antoni, Gelsi, Ferretti

Niente da fare nella sfida interna al Livorno per il Tau Calcio, che chiude all’ultimo posto il girone di andata del triangolare per la promozione in serie D con un punto. Si giocherà tutto nella sfida casalinga contro il Figline.

La corazzata labronica ritrova la sua strada dopo il ko interno al Picchi con il Figline e cala il tris con Vantaggiato, autore di una tripletta nella ripresa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO