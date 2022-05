Playout, Castelnuovo travolto all’esordio con Castelfiorentino

Castelfiorentino – Castelnuovo 3-0

CASTELFIORENTINO: Lisi, Duranti, Nidiaci, Castellacci, Campatelli, Vallesi, Leporatti, Bartolozzi, Iaquinandi, Pirone, Boumarouan. A disp.: Lupi, Maltinti, Sarti, Giorgio, Ulivelli, Lenti, Tomberli, . All.: Capecchi

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti G., Morelli, Galletti, Biagioni R., Inglese, Marganti G., El Hadoui, Gheri, Piacentini, Lucchesi. A disp.: Pili, Bacci, Bonaldi, Telloli, Biagioni L., Valiensi, Casci, Montemagni, Magera. All.: Biggeri

ARBITRO: Rosini di Livorno (Cerofolini di Arezzo e Cinquini di Viareggio)

RETI: 29’pt Iaquinandi, 33’st Castellacci, 41’st rig. Tomberli

Inizia male il cammino del Castelnuovo nel triangolare salvezza dei playout. I gialloblu di Biggeri cedono nettamente con il Castelfiorentino, a sua volta sconfitto nella gara di esordio dalla Baldaccio Bruni di Anghiari. Adesso contro gli aretini, nella sfida di domenica al Nardini, occorrerà un successo per rientrare in carreggiata ed affrontare il girone di ritorno del triangolare ancora in corsa per la salvezza.

Il Castelfiorentino parte con piglio e poco prima della mezz’ora va in vantaggio con Iaquinandi. Nella ripresa il Castelnuovo tenta il tutto per tutto per rientrare nel match ma sono i castellani locali che arrotondano nel finale con Castellacci e il rigore di Tomberli.