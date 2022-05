Castelnuovo senza reti con la Baldaccio Bruni all’esordio interno del triangolare playout

Castelnuovo – Baldaccio Bruni 0-0

CASTELNUOVO: Papeschi, Bacci, Morelli, Biagioni L., Biagioni R., Casci, Marganti G., Magera, Galletti, El Hadoui. A disp.: Pili, Lombardi, Bonaldi Telloli, Valiensi, Piacentini, Ghiloni, Montemagni, Gheri. All.: Pieroni (ff)

BALDACCIO BRUNI: Vassallo, Piccinelli, Scarf, Bruschi, Andreani, Paganelli, Tosczoni, Mbounga, Polizzi, Ceppodomo, Sbardella. A disp.: Vada, Bartolomei, Francini, Barbini, D’Aprile, Sestini, Hajri, Mafucci, Conti. All.: Palazzi

ARBITRO: Biagi di Pisa (Corcione e Cuppone di Pisa)

NOTE: Espulso Ceppodomo al 50’st

Finisce senza reti la prima sfida interna del triangolare playout del Castelnuovo Garfagnana. Dopo il ko infrasettimanale a Castelfiorentino era fondamentale per gli uomini di Biggeri fare bottino pieno per affrontare il girone di ritorno alla pari con le altre compagini del raggruppamento. Ma contro gli aretini, vittoriosi all’esordio con il Castelfiorentino, non sono state tante le occasioni da gol per fare in modo che il match non si chiudesse con il risultato di parità.

La classifica ora dice Baldaccio Bruni a 4 punti, Castelfiorentino a 3 e Castelnuovo a 1. Per la salvezza occorrerà vincere lo scontro con il Castelfiorentino in casa e sperare che gli aretini vincano la sfida contro i castellani.

Le sorti gialloblù, insomma, potrebbero non dipendere esclusivamente dai risultati dei garfagnini.